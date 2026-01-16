Рейтинг@Mail.ru
00:20 16.01.2026
Небензя назвал ситуацию в Иране примером цветных революций
Небензя назвал ситуацию в Иране примером цветных революций
Происходящее в Иране является очередным примером использования методов цветных революций, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 16.01.2026
в мире, иран, россия, василий небензя, оон
В мире, Иран, Россия, Василий Небензя, ООН
© REUTERS / StringerГорящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Stringer
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран. Архивное фото
ООН, 16 янв – РИА Новости. Происходящее в Иране является очередным примером использования методов цветных революций, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Происходящее в Иране является очередным примером использования апробированных методов цветных революций, в которых специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожение общественного имущества, жесткие убийства правоохранителей", - сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Иране.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Проблемы в Иране возникли по вине Запада, заявил Небензя
