https://ria.ru/20260116/iran-2068196120.html
Небензя назвал ситуацию в Иране примером цветных революций
Небензя назвал ситуацию в Иране примером цветных революций - РИА Новости, 16.01.2026
Небензя назвал ситуацию в Иране примером цветных революций
Происходящее в Иране является очередным примером использования методов цветных революций, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T00:20:00+03:00
2026-01-16T00:20:00+03:00
2026-01-16T00:20:00+03:00
в мире
иран
россия
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523267_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_bc3dc3d42fcacff311130c013554313e.jpg
https://ria.ru/20260116/nebenzya-2068195600.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523267_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_88ea44c0c7ba4bbc8b04d73d882737db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, василий небензя, оон
В мире, Иран, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя назвал ситуацию в Иране примером цветных революций
Небензя: Иран стал очередным примером использования методов цветных революций