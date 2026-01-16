Рейтинг@Mail.ru
Небензя заявил, что протестная динамика в Иране пошла на спад - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 16.01.2026 (обновлено: 00:16 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/iran-2068195697.html
Небензя заявил, что протестная динамика в Иране пошла на спад
Небензя заявил, что протестная динамика в Иране пошла на спад - РИА Новости, 16.01.2026
Небензя заявил, что протестная динамика в Иране пошла на спад
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что, насколько можно судить, протестная динамика в Иране пошла на спад и обстановка постепенно... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T00:15:00+03:00
2026-01-16T00:16:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067879561_0:57:3071:1785_1920x0_80_0_0_0e5a9e28085c29502210ec25ed6ca22a.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2068040115.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067879561_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4cbf6a68ea86969a330c514bd4b66bef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, сша, василий небензя, оон
В мире, Иран, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил, что протестная динамика в Иране пошла на спад

Небензя: протестная динамика в Иране пошла на спад, обстановка нормализуется

© REUTERS / Majid AsgaripourПохороны сотрудников сил безопасности, погибших во время протестов в Тегеране, Иран
Похороны сотрудников сил безопасности, погибших во время протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Похороны сотрудников сил безопасности, погибших во время протестов в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 16 янв - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что, насколько можно судить, протестная динамика в Иране пошла на спад и обстановка постепенно нормализуется.
"Насколько мы можем судить, протестная динамика пошла на спад и обстановка постепенно нормализуется. Правительством Ирана предприняты необходимы меры по стабилизации положения дел в экономике, налажен конструктивный диалог с обществом", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Ирану.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Протесты в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава Минобороны Ирана заявил, что бунтовщики получали деньги за убийства
Вчера, 13:14
 
В миреИранРоссияСШАВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала