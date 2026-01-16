Россия солидарна с народом Ирана, заявил Небензя

ООН, 16 янв — РИА Новости. Россия выражает солидарность с народом Ирана, заявил постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

« "Выражаем нашу солидарность с иранским народом и скорбим по всем невинным жертвам", — сказал он на заседании Совбеза ООН

По словам Небензи происходящее в Исламской Республике напоминает сценарии цветных революций. Тем не менее сейчас протестная динамика в этой стране пошла на спад, добавил он.

Кроме того, дипломат призвал воздержаться от новых безрассудных шагов в отношении Ирана и осудил любые формы внешнего вмешательства в ситуацию в этой стране.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.