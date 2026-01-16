Рейтинг@Mail.ru
08:28 16.01.2026 (обновлено: 08:29 16.01.2026)
экономика, сша, япония, великобритания, россия
Экономика, США, Япония, Великобритания, Россия
Россия в ноябре снизила инвестиции в гособлигации США

Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в ноябре упали до $29 млн

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Объем российских инвестиций в гособлигации США в ноябре снизился до 29 миллиона долларов с уровня месяцем ранее в 30 миллионов, следует из данных, опубликованных американским министерством финансов.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за ноябрь, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов - в краткосрочных. На конец октября объем вложений составлял 23 миллиона и 7 миллионов долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США сохраняет Япония, вложения которой за месяц выросли до 1,202 триллиона долларов с 1,2 триллиона.
На втором месте остается Великобритания, чей показатель вырос до 888,5 миллиарда долларов с 877,9 миллиардов по итогам октября. Третье место, тоже как и месяц назад, занимает Китай, но его вложения сократились - до 682,6 миллиарда долларов с 688,7 миллиарда месяцем ранее.
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор
8 января, 08:00
 
ЭкономикаСШАЯпонияВеликобританияРоссия
 
 
