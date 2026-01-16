https://ria.ru/20260116/investitsii-2068228754.html
Россия в ноябре снизила инвестиции в гособлигации США
Россия в ноябре снизила инвестиции в гособлигации США - РИА Новости, 16.01.2026
Россия в ноябре снизила инвестиции в гособлигации США
Объем российских инвестиций в гособлигации США в ноябре снизился до 29 миллиона долларов с уровня месяцем ранее в 30 миллионов, следует из данных,... РИА Новости, 16.01.2026
Россия в ноябре снизила инвестиции в гособлигации США
Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в ноябре упали до $29 млн