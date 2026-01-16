Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов

Дубнов* также был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, а Курилла* - на информационных площадках, предоставляемых иностранными источниками. Также последний участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, а Курносова взаимодействует с одной из таких организаций.

Проект "Люди Байкала"* и медиапроект "TV2media"* распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и выступали против СВО. Проекты участвовали в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Проект "Люди Байкала"* распространял фейки о ВС РФ, и сейчас он взаимодействует с иноагентом.