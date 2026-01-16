Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов российского историка-американиста Ивана Куриллу*, сообщается на сайте ведомства.
"Шестнадцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Ю. Дубнов*, И.И. Курилла*", - говорится в сообщении.
Также в реестр внесены Ольга Курносова*, Максим Миронов*, Алексей Табалов*, медиапроект TV2media* и проект "Люди Байкала"*. В ведомстве отметили, что все пятеро распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и выступали против спецоперации на Украине. Также они участвовали в создании или распространении сообщений и материалов иноагентов. Все они проживают за пределами РФ.
Дубнов* также был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, а Курилла* - на информационных площадках, предоставляемых иностранными источниками. Также последний участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, а Курносова взаимодействует с одной из таких организаций.
Миронов*, среди прочего, публично поддерживал введение мер ограничительного характера в отношении России, а Табалов* - учредитель организации, включенной в реестр иностранных агентов.
Проект "Люди Байкала"* и медиапроект "TV2media"* распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и выступали против СВО. Проекты участвовали в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Проект "Люди Байкала"* распространял фейки о ВС РФ, и сейчас он взаимодействует с иноагентом.
* Физическое лицо или организация, выполняющее функции иноагента в России
