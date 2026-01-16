https://ria.ru/20260116/inoagent-2068365756.html
Политолога Дубнова* внесли в реестр иноагентов
Политолога Дубнова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 16.01.2026
Политолога Дубнова* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов российского политолога Аркадия Дубнова*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.01.2026
Политолога Дубнова* внесли в реестр иноагентов
Минюст внес политолога Аркадия Дубнова в реестр иноагентов