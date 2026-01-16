Рейтинг@Mail.ru
Политолога Дубнова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 16.01.2026 (обновлено: 17:18 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/inoagent-2068365756.html
Политолога Дубнова* внесли в реестр иноагентов
Политолога Дубнова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 16.01.2026
Политолога Дубнова* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов российского политолога Аркадия Дубнова*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:10:00+03:00
2026-01-16T17:18:00+03:00
россия
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90264/89/902648959_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_8f6a32c41ba61f7f401f6ac77b003364.jpg
https://ria.ru/20260116/inoagent-2068367494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90264/89/902648959_169:0:1500:998_1920x0_80_0_0_8ab43972bf3fc399dc498c693e7ce472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Политолога Дубнова* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес политолога Аркадия Дубнова в реестр иноагентов

© РИА Новости / Григорий СысоевАркадий Дубнов*
Аркадий Дубнов* - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Аркадий Дубнов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов российского политолога Аркадия Дубнова*, сообщается на сайте ведомства.
"Шестнадцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен ... А.Ю. Дубнов*", - говорится в сообщении.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Историк-американист Иван Курилла* - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов
Вчера, 17:13
 
РоссияОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала