СК завел дело об изнасиловании по заявлению сбежавшей из Ингушетии девушки
СК завел дело об изнасиловании по заявлению сбежавшей из Ингушетии девушки
Уголовное дело, которое следователи возбудили после заявления сбежавшей из Ингушетии девушки, заведено по статье об изнасиловании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:45:00+03:00
2026-01-16T14:45:00+03:00
2026-01-16T14:49:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
россия
происшествия, республика ингушетия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
