СК завел дело об изнасиловании по заявлению сбежавшей из Ингушетии девушки

НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Уголовное дело, которое следователи возбудили после заявления сбежавшей из Ингушетии девушки, заведено по статье об изнасиловании, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Дело возбудили по 131-й статье (УК РФ – ред.) – "изнасилование", - сказал собеседник агентства.

По этой статье УК РФ обвиняемому может грозить от трех лет до пожизненного лишения свободы.