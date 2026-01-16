Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело об изнасиловании по заявлению сбежавшей из Ингушетии девушки - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 16.01.2026 (обновлено: 14:49 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/ingushetija-2068317996.html
СК завел дело об изнасиловании по заявлению сбежавшей из Ингушетии девушки
СК завел дело об изнасиловании по заявлению сбежавшей из Ингушетии девушки - РИА Новости, 16.01.2026
СК завел дело об изнасиловании по заявлению сбежавшей из Ингушетии девушки
Уголовное дело, которое следователи возбудили после заявления сбежавшей из Ингушетии девушки, заведено по статье об изнасиловании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:45:00+03:00
2026-01-16T14:49:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
https://ria.ru/20260114/sud-2067773852.html
https://ria.ru/20260112/samara-2067368945.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело об изнасиловании по заявлению сбежавшей из Ингушетии девушки

СК завел дело об изнасиловании после заявления сбежавшей из Ингушетии девушки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Уголовное дело, которое следователи возбудили после заявления сбежавшей из Ингушетии девушки, заведено по статье об изнасиловании, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
СУ СК РФ по Ингушетии в четверг проинформировало о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий в отношении 21-летней жительницы республики. При этом статья, по которой расследуется дело, не указывалась.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Екатеринбурге арестовали трех обвиняемых в изнасиловании школьницы
14 января, 11:58
"Дело возбудили по 131-й статье (УК РФ – ред.) – "изнасилование", - сказал собеседник агентства.
По этой статье УК РФ обвиняемому может грозить от трех лет до пожизненного лишения свободы.
В четверг некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщали, что 21-летняя жительница Ингушетии Айна Манкиева, весной 2025 года сбежавшая от родственников из-за постоянных побоев, была задержана полицейскими в Москве по заявлению матери по подозрению в совершении кражи. Отмечалось, что девушку собираются передать правоохранителям республики и вернуть в семью. После вмешательства правозащитников Манкиеву отпустили из отдела полиции, она уточнила, что уже находится в безопасном месте.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Самаре прекратили дело священника, подозреваемого в изнасиловании девушки
12 января, 13:49
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала