"Украина задрожит": в Индии внезапно высказались о России
02:42 16.01.2026 (обновлено: 07:51 16.01.2026)
"Украина задрожит": в Индии внезапно высказались о России
"Украина задрожит": в Индии внезапно высказались о России - РИА Новости, 16.01.2026
"Украина задрожит": в Индии внезапно высказались о России
Начавшееся на Западе переосмысление подходов по отношению к партнерству с Россией станет пробуждением для Европы и большой проблемой для Украины, написал бывший РИА Новости, 16.01.2026
в мире
европа
индия
фридрих мерц
россия
владимир путин
европа
индия
россия
в мире, европа, индия, фридрих мерц, россия, владимир путин
В мире, Европа, Индия, Фридрих Мерц, Россия, Владимир Путин
"Украина задрожит": в Индии внезапно высказались о России

Экс-министр Сибал: изменение подходов Запада к России будет угрозой для Украины

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Начавшееся на Западе переосмысление подходов по отношению к партнерству с Россией станет пробуждением для Европы и большой проблемой для Украины, написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X.
«
"Заметная смена позиции (Запада — Прим. ред.) по отношению к России — признание ее как европейской страны и крупнейшего соседа Европы. Неужели началось геополитическое пробуждение? <…> Если эта линия политики будет продолжена, то Украина задрожит", — заявил дипломат.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление взаимодействия с Москвой ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент России добавил, что умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
В миреЕвропаИндияФридрих МерцРоссияВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
