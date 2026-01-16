"Украина задрожит": в Индии внезапно высказались о России

«

"Заметная смена позиции (Запада — Прим. ред.) по отношению к России — признание ее как европейской страны и крупнейшего соседа Европы. Неужели началось геополитическое пробуждение? <…> Если эта линия политики будет продолжена, то Украина задрожит", — заявил дипломат.