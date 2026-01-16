МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Начавшееся на Западе переосмысление подходов по отношению к партнерству с Россией станет пробуждением для Европы и большой проблемой для Украины, написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X.
"Заметная смена позиции (Запада — Прим. ред.) по отношению к России — признание ее как европейской страны и крупнейшего соседа Европы. Неужели началось геополитическое пробуждение? <…> Если эта линия политики будет продолжена, то Украина задрожит", — заявил дипломат.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление взаимодействия с Москвой ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент России добавил, что умные люди прекрасно понимают, что это фейк.