Предполагаемый организатор убийства посла Карлова уведомлял о смене имени - РИА Новости, 16.01.2026
19:21 16.01.2026 (обновлено: 19:25 16.01.2026)
Предполагаемый организатор убийства посла Карлова уведомлял о смене имени
Гражданин Турции Джемал Караата, которого турецкие СМИ называют организатором убийства в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова, при регистрации в... РИА Новости, 16.01.2026
россия, в мире, анкара (провинция), турция, андрей карлов
Россия, В мире, Анкара (провинция), Турция, Андрей Карлов
Предполагаемый организатор убийства посла Карлова уведомлял о смене имени

РИА Новости: предполагаемый организатор убийства Карлова уведомлял о смене имени

Цветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова
Цветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гражданин Турции Джемал Караата, которого турецкие СМИ называют организатором убийства в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова, при регистрации в Канаде, где он скрывается, уведомил о смене имени, указав прежние данные, выяснило РИА Новости, изучив данные регистрационных баз Канады.
Ранее в пятницу телеканал СNN Türk сообщал, что Караата, разыскиваемый турецкими властями, скрывается в Канаде под другим именем и избегает регистрации в органах безопасности.
Согласно данным канадских регистрационных баз, Караата в настоящее время фигурирует под именем Салих Ада (Salih Ada). В документах прямо указано его прежнее имя - Джемал Караата, обнаружило РИА Новости.
Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован на месте. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.
По делу об убийстве были предъявлены обвинения 28 подозреваемым.
Суд Анкары приговорил пятерых из них к пожизненному заключению, ещё несколько человек получили длительные сроки. Ряд фигурантов, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство.
РоссияВ миреАнкара (провинция)ТурцияАндрей Карлов
 
 
