Предполагаемый организатор убийства посла Карлова уведомлял о смене имени

Цветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гражданин Турции Джемал Караата, которого турецкие СМИ называют организатором убийства в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова, при регистрации в Канаде, где он скрывается, уведомил о смене имени, указав прежние данные, выяснило РИА Новости, изучив данные регистрационных баз Канады.

Ранее в пятницу телеканал СNN Türk сообщал, что Караата, разыскиваемый турецкими властями, скрывается в Канаде под другим именем и избегает регистрации в органах безопасности.

Согласно данным канадских регистрационных баз, Караата в настоящее время фигурирует под именем Салих Ада (Salih Ada). В документах прямо указано его прежнее имя - Джемал Караата, обнаружило РИА Новости.

Турции Посол России Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре . Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован на месте. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.

По делу об убийстве были предъявлены обвинения 28 подозреваемым.