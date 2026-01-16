Рейтинг@Mail.ru
Цены на красную икру в РФ опустились до минимума за год
22:51 16.01.2026 (обновлено: 23:45 16.01.2026)
Цены на красную икру в РФ опустились до минимума за год
Цены на красную икру в РФ опустились до минимума за год - РИА Новости, 16.01.2026
Цены на красную икру в РФ опустились до минимума за год
Стоимость красной икры в России в декабре опустилась до 9,3 тысячи рублей за килограмм - до минимума с конца 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 16.01.2026
2026
россия, экономика
Россия, Экономика
Цены на красную икру в РФ опустились до минимума за год

РИА Новости: цены на красную икру в РФ опустились до минимума за год

Продажа икры и рыбы в Москве
Продажа икры и рыбы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Стоимость красной икры в России в декабре опустилась до 9,3 тысячи рублей за килограмм - до минимума с конца 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Так, цены на деликатес в среднем по стране составили 9 314 рублей против 9 365 рублей месяцем ранее. Последний раз стоимость икры была ниже в декабре 2024 года - 9 240 рублей.
Лососевая путина в России в 2024 году оказалась худшей за 20 лет, было выловлено всего 235 тысяч тонн. На этом фоне в середине прошлого года начался резкий рост цен на красную икру.
В прошлом году ситуация сложилась гораздо лучше: по итогам года рыбаки поймали 335 тысяч тонн лососевых.
В Госдуме предложили усилить контроль за оборотом красной икры и елок
15 января, 06:51
 
РоссияЭкономика
 
 
