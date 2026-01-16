Омбудсмен рассказала о судьбе четверых детей, мать которых погибла в Хорлах

«

"В Хорлах, к сожалению, погибла молодая женщина мать – многодетная мать, у нее пятеро детей, так сложилось, что один ребенок живет с отцом. Четверо детей остались сиротами. Это был очень тяжелый момент - главная задача была не разделить детей и не направить их в детский дом. К счастью, командно эту задачу выполнили. На этой неделе уже оформлена опека и уже первые средства выплачены социальным фондом России", - сказал Георгиев.