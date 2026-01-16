Омбудсмен рассказала о судьбе четверых детей, мать которых погибла в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Четверо детей, мама которых погибла во время теракта ВСУ в новогоднюю ночь в Хорлах в Херсонской области, получили опекунство, все вместе они попали в одну семью, уже прошли первые выплаты от государства, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
"В Хорлах, к сожалению, погибла молодая женщина мать – многодетная мать, у нее пятеро детей, так сложилось, что один ребенок живет с отцом. Четверо детей остались сиротами. Это был очень тяжелый момент - главная задача была не разделить детей и не направить их в детский дом. К счастью, командно эту задачу выполнили. На этой неделе уже оформлена опека и уже первые средства выплачены социальным фондом России", - сказал Георгиев.
Он сообщил, что дети попали в знакомую им семью – на помощь пришла подруга погибшей женщины. Георгиев сказал, что посетил семью и охарактеризовал ее как прекрасную. Помощь в этой ситуации оказали и власти Каланчакского района Херсонской области, а именно глава района Галина Перелович, сказал омбудсмен.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.