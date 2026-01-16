Минобороны рассказало об РСЗО HIMARS, уничтоженной в Черниговской области

"Расчетами разведывательных БПЛА Zala и "Орлан" в ходе выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Хлопяники в Черниговской области была обнаружена пусковая установка РСЗО HIMARS ВСУ американского производства, расчет которой занял огневую позицию и произвел пуски ракет по гражданским объектам на территории России", - говорится в сообщении военного ведомства.