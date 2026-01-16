https://ria.ru/20260116/himars-2068296141.html
Минобороны рассказало об РСЗО HIMARS, уничтоженной в Черниговской области
Минобороны рассказало об РСЗО HIMARS, уничтоженной в Черниговской области - РИА Новости, 16.01.2026
Минобороны рассказало об РСЗО HIMARS, уничтоженной в Черниговской области
Уничтоженная в Черниговской области установка HIMARS ВСУ запускала ракеты по гражданским объектам на территории России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:16:00+03:00
2026-01-16T13:16:00+03:00
2026-01-16T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черниговская область
вооруженные силы украины
рсзо himars
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068297603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4831b2620e55acb60a83aacc42d25cb6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068297603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_48e85b67b05e59eb56203d9a5d1b5fdd.jpg
Уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области
Уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области
2026-01-16T13:16
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, черниговская область, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
Минобороны рассказало об РСЗО HIMARS, уничтоженной в Черниговской области
Уничтоженная установка HIMARS ВСУ запускала ракеты по гражданским объектам в РФ