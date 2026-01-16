https://ria.ru/20260116/himars--2068296626.html
Установку HIMARS ВСУ в Черниговской области уничтожили вместе с расчетом
Установку HIMARS ВСУ в Черниговской области уничтожили вместе с расчетом - РИА Новости, 16.01.2026
Установку HIMARS ВСУ в Черниговской области уничтожили вместе с расчетом
Пусковая установка HIMARS ВСУ, обнаруженная в Черниговской области российской разведкой при помощи беспилотников, была полностью уничтожена вместе с расчетом,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:19:00+03:00
2026-01-16T13:19:00+03:00
2026-01-16T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
россия
вооруженные силы украины
рсзо himars
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068297603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4831b2620e55acb60a83aacc42d25cb6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068297603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_48e85b67b05e59eb56203d9a5d1b5fdd.jpg
Уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области
Уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области
2026-01-16T13:19
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черниговская область, россия, вооруженные силы украины, рсзо himars, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Россия, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы РФ
Установку HIMARS ВСУ в Черниговской области уничтожили вместе с расчетом
МО РФ: установку HIMARS ВСУ в Черниговской области уничтожили вместе с расчетом
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пусковая установка HIMARS ВСУ, обнаруженная в Черниговской области российской разведкой при помощи беспилотников, была полностью уничтожена вместе с расчетом, сообщило Минобороны РФ.
В пятницу ведомство опубликовало кадры уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области.
"В результате оперативной и слаженной боевой работы операторов разведывательных и ударных БПЛА пусковая установка РСЗО HIMARS ВСУ была полностью уничтожена вместе с расчетом", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее также сообщалась, что данная пусковая установка запускала ракеты по гражданским объектам на территории России.