Установку HIMARS ВСУ в Черниговской области уничтожили вместе с расчетом

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пусковая установка HIMARS ВСУ, обнаруженная в Черниговской области российской разведкой при помощи беспилотников, была полностью уничтожена вместе с расчетом, сообщило Минобороны РФ.

В пятницу ведомство опубликовало кадры уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области.

"В результате оперативной и слаженной боевой работы операторов разведывательных и ударных БПЛА пусковая установка РСЗО HIMARS ВСУ была полностью уничтожена вместе с расчетом", - говорится в сообщении ведомства.