Установку HIMARS ВСУ в Черниговской области уничтожили вместе с расчетом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 16.01.2026 (обновлено: 13:24 16.01.2026)
Установку HIMARS ВСУ в Черниговской области уничтожили вместе с расчетом
Пусковая установка HIMARS ВСУ, обнаруженная в Черниговской области российской разведкой при помощи беспилотников, была полностью уничтожена вместе с расчетом,... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
россия
вооруженные силы украины
рсзо himars
вооруженные силы рф
черниговская область
россия
безопасность, черниговская область, россия, вооруженные силы украины, рсзо himars, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Россия, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пусковая установка HIMARS ВСУ, обнаруженная в Черниговской области российской разведкой при помощи беспилотников, была полностью уничтожена вместе с расчетом, сообщило Минобороны РФ.
В пятницу ведомство опубликовало кадры уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области.
"В результате оперативной и слаженной боевой работы операторов разведывательных и ударных БПЛА пусковая установка РСЗО HIMARS ВСУ была полностью уничтожена вместе с расчетом", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее также сообщалась, что данная пусковая установка запускала ракеты по гражданским объектам на территории России.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьРоссияВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARSВооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
