Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 года вырастет в 10 раз

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Количество высокоавтоматизированных грузовых автомобилей на дорогах России к концу 2028 года вырастет почти 10 раз и составит 920 единиц, а к 2030 году ожидается увеличение числа до нескольких тысяч, следует из материалов Минтранса РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве

"Планируется поэтапное масштабирование: от первых сотен автономных грузовиков в 2026-2027 годах к тысячам единиц в перспективе до 2030 года. 2026 год - 179 единиц, 2027 год - 334 единицы, 2028 год - 920 единиц", - говорится в презентации.

Там отмечается, что на сегодняшний день в России есть три производителя таких грузовиков - " Яндекс ", "Камаз" и Navio ("Автотех"). На данный момент произведено 95 единиц техники, которые выполняют коммерческие перевозки на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД.

Помимо этого, компания Navio проводит испытания беспилотного шаттла и тягача, в которых отсутствует водительская кабина.

В октябре вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу РФ разработать проект закона, регулирующего движение беспилотных автомобилей, и внести его в правительство в первом квартале 2026 года.

Позднее, в ноябре, кабмин РФ продлил на три года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры".