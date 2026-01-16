https://ria.ru/20260116/gruzovik-2068409691.html
Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 года вырастет в 10 раз
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Количество высокоавтоматизированных грузовых автомобилей на дорогах России к концу 2028 года вырастет почти 10 раз и составит 920 единиц, а к 2030 году ожидается увеличение числа до нескольких тысяч, следует из материалов Минтранса РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве
.
"Планируется поэтапное масштабирование: от первых сотен автономных грузовиков в 2026-2027 годах к тысячам единиц в перспективе до 2030 года. 2026 год - 179 единиц, 2027 год - 334 единицы, 2028 год - 920 единиц", - говорится в презентации.
Там отмечается, что на сегодняшний день в России
есть три производителя таких грузовиков - "Яндекс
", "Камаз" и Navio ("Автотех"). На данный момент произведено 95 единиц техники, которые выполняют коммерческие перевозки на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД.
Помимо этого, компания Navio проводит испытания беспилотного шаттла и тягача, в которых отсутствует водительская кабина.
В октябре вице-премьер РФ Виталий Савельев
поручил Минтрансу РФ разработать проект закона, регулирующего движение беспилотных автомобилей, и внести его в правительство в первом квартале 2026 года.
Позднее, в ноябре, кабмин РФ продлил на три года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры".
В рамках этого ЭПР в 2023 году на трассе М-11 "Нева" было запущено движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе - транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине. Также в 2026 году планируется запустить беспилотные грузовики и на М-12 "Восток".