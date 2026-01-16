Группировка войск "Запад" ведет бои за десять населенных пунктов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" ведёт действия по освобождению 10 населённых пунктов, заявил командующий этой группировкой Сергей Кузовлев.

"В 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению", – сказал Кузовлев.