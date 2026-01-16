https://ria.ru/20260116/gruppirovka-2068339378.html
Группировка войск "Запад" ведет бои за десять населенных пунктов
Группировка войск "Запад" ведет бои за десять населенных пунктов - РИА Новости, 16.01.2026
Группировка войск "Запад" ведет бои за десять населенных пунктов
Российская группировка войск "Запад" ведёт действия по освобождению 10 населённых пунктов, заявил командующий этой группировкой Сергей Кузовлев. РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
россия
Группировка войск "Запад" ведет бои за десять населенных пунктов
Кузовлев: "Запад" ведет действия по освобождению десяти населенных пунктов