Группировка войск "Запад" ведет бои за десять населенных пунктов - РИА Новости, 16.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 16.01.2026
Группировка войск "Запад" ведет бои за десять населенных пунктов
Российская группировка войск "Запад" ведёт действия по освобождению 10 населённых пунктов, заявил командующий этой группировкой Сергей Кузовлев. РИА Новости, 16.01.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" ведёт действия по освобождению 10 населённых пунктов, заявил командующий этой группировкой Сергей Кузовлев.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", сообщило Минобороны.
"В 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению", – сказал Кузовлев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
 
 
