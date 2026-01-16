Глава МИД Греции анонсировал расширение территориальных вод в Эгейском море

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава греческого МИД Йоргос Герапетритис объявил в пятницу о том, что Греция расширит территориальные воды в Эгейском море, несмотря на несогласие Турции.
Греция заявляла о своем праве увеличить территориальные воды в Эгейском море с шести морских миль до 12 миль. Турция заявляла, что одностороннее расширение территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море является casus belli (формальным поводом для объявления войны).
Нидерланды договорились с Грецией о возвращении беженцев
14 января, 22:38
"У нас есть один морской парк (охраняемых территорий – ред.) в Эгейском море и будет второй, не беспокойтесь. Он появится так же, как появилось расширение до 12 морских миль, как появилось соглашение с Египтом, как появилось соглашение с Италией и как произойдет расширение территориальных вод", - сказал Герапетритис, выступая в парламенте, его слова приводит газета "Катимерини".
Министр не уточнил, в каком именно районе Греция произойдет расширение.
Герапетритис назвал "неприемлемыми претензиями" турецкую доктрину "Голубая родина", которая предполагает экспансию морского могущества Турции в восточном Средиземноморье. Он напомнил, что "Карты морского пространственного планирования" на платформе Еврокомиссии были обновлены в соответствии с греческой позицией по границам.
"Сегодня у Греции есть аргументы, которых у нее никогда не было за столом переговоров. "Голубая родина" не исчезла из риторики Анкары, но сегодня у нас есть зафиксированные позиции по морским зонам - зафиксированные на уровне европейского правового поля", - добавил он.
Греция имеет ряд нерешенных вопросов с соседней Турцией. Так, Турция использует в отношении ряда островов на востоке Эгейского моря термин "серая зона", подразумевая, что суверенитет Греции над некоторыми территориями официально не подтвержден международными договорами. Греция не согласна с использованием выражения "серая зона" и считает острова своими. Разногласия по территориальным вопросам ранее неоднократно приводили к серьезному обострению отношения между двумя странами - союзниками по НАТО.
Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году
25 октября 2025, 14:48