Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Греции анонсировал расширение территориальных вод в Эгейском море - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/gretsiya-2068378154.html
Глава МИД Греции анонсировал расширение территориальных вод в Эгейском море
Глава МИД Греции анонсировал расширение территориальных вод в Эгейском море - РИА Новости, 16.01.2026
Глава МИД Греции анонсировал расширение территориальных вод в Эгейском море
Глава греческого МИД Йоргос Герапетритис объявил в пятницу о том, что Греция расширит территориальные воды в Эгейском море, несмотря на несогласие Турции. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:56:00+03:00
2026-01-16T17:56:00+03:00
в мире
греция
эгейское море
турция
еврокомиссия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
https://ria.ru/20260114/niderlandy-2067930925.html
https://ria.ru/20251025/ekologiya-2050578419.html
греция
эгейское море
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, эгейское море, турция, еврокомиссия, нато
В мире, Греция, Эгейское море, Турция, Еврокомиссия, НАТО
Глава МИД Греции анонсировал расширение территориальных вод в Эгейском море

Герапетритис: Греция расширит территориальные воды в Эгейском море

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава греческого МИД Йоргос Герапетритис объявил в пятницу о том, что Греция расширит территориальные воды в Эгейском море, несмотря на несогласие Турции.
Греция заявляла о своем праве увеличить территориальные воды в Эгейском море с шести морских миль до 12 миль. Турция заявляла, что одностороннее расширение территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море является casus belli (формальным поводом для объявления войны).
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Нидерланды договорились с Грецией о возвращении беженцев
14 января, 22:38
"У нас есть один морской парк (охраняемых территорий – ред.) в Эгейском море и будет второй, не беспокойтесь. Он появится так же, как появилось расширение до 12 морских миль, как появилось соглашение с Египтом, как появилось соглашение с Италией и как произойдет расширение территориальных вод", - сказал Герапетритис, выступая в парламенте, его слова приводит газета "Катимерини".
Министр не уточнил, в каком именно районе Греция произойдет расширение.
Герапетритис назвал "неприемлемыми претензиями" турецкую доктрину "Голубая родина", которая предполагает экспансию морского могущества Турции в восточном Средиземноморье. Он напомнил, что "Карты морского пространственного планирования" на платформе Еврокомиссии были обновлены в соответствии с греческой позицией по границам.
"Сегодня у Греции есть аргументы, которых у нее никогда не было за столом переговоров. "Голубая родина" не исчезла из риторики Анкары, но сегодня у нас есть зафиксированные позиции по морским зонам - зафиксированные на уровне европейского правового поля", - добавил он.
Греция имеет ряд нерешенных вопросов с соседней Турцией. Так, Турция использует в отношении ряда островов на востоке Эгейского моря термин "серая зона", подразумевая, что суверенитет Греции над некоторыми территориями официально не подтвержден международными договорами. Греция не согласна с использованием выражения "серая зона" и считает острова своими. Разногласия по территориальным вопросам ранее неоднократно приводили к серьезному обострению отношения между двумя странами - союзниками по НАТО.
Вода в бутылке - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году
25 октября 2025, 14:48
 
В миреГрецияЭгейское мореТурцияЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала