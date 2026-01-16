Рейтинг@Mail.ru
Politico: в ЕС обсуждают, как ответить на притязания США на Гренландию - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 16.01.2026 (обновлено: 11:51 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/grenlandiya-2068242840.html
Politico: в ЕС обсуждают, как ответить на притязания США на Гренландию
Politico: в ЕС обсуждают, как ответить на притязания США на Гренландию - РИА Новости, 16.01.2026
Politico: в ЕС обсуждают, как ответить на притязания США на Гренландию
В ЕС размышляют над тем, как можно было бы ответить США из-за их притязаний на Гренландию, но боятся возможных последствий для себя, сообщает издание Politico... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:00:00+03:00
2026-01-16T11:51:00+03:00
в мире
сша
гренландия
европа
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
https://ria.ru/20260116/evropa-2068179019.html
https://ria.ru/20260116/grenlandiya-2068058670.html
https://ria.ru/20260116/zapad-2068098935.html
сша
гренландия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, европа, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, США, Гренландия, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
Politico: в ЕС обсуждают, как ответить на притязания США на Гренландию

Politico: ЕС боится последствий в случае отпора на притязания США на Гренландию

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В ЕС размышляют над тем, как можно было бы ответить США из-за их притязаний на Гренландию, но боятся возможных последствий для себя, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.
По информации издания, в европейских странах обсуждаются различные способы ответить на планы США на Гренландию - от лоббирования интересов среди республиканцев в Вашингтоне и рекламной кампании в Штатах до изгнания американских военных с баз в Европе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
Вчера, 08:00
"В столицах ведутся обсуждения о том, как дать отпор (президенту США Дональду - ред.) Трампу… Пока европейцы ментально не готовы к уровню эскалации, которую вызовет такое возмездие", - говорится в статье.
Неназванный дипломат НАТО заявил изданию, что попытка надавить на США может обернуться для Европы ответным ущербом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
Вчера, 08:00
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
Вчера, 08:00
 
В миреСШАГренландияЕвропаДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала