Politico: в ЕС обсуждают, как ответить на притязания США на Гренландию

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В ЕС размышляют над тем, как можно было бы ответить США из-за их притязаний на Гренландию, но боятся возможных последствий для себя, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

По информации издания, в европейских странах обсуждаются различные способы ответить на планы США на Гренландию - от лоббирования интересов среди республиканцев в Вашингтоне и рекламной кампании в Штатах до изгнания американских военных с баз в Европе

"В столицах ведутся обсуждения о том, как дать отпор (президенту США Дональду - ред.) Трампу … Пока европейцы ментально не готовы к уровню эскалации, которую вызовет такое возмездие", - говорится в статье.

Неназванный дипломат НАТО заявил изданию, что попытка надавить на США может обернуться для Европы ответным ущербом.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.