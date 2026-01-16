Рейтинг@Mail.ru
FT: глава Минфина Франции предостерег США от попытки захвата Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
08:44 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/grenlandiya-2068229859.html
FT: глава Минфина Франции предостерег США от попытки захвата Гренландии
FT: глава Минфина Франции предостерег США от попытки захвата Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
FT: глава Минфина Франции предостерег США от попытки захвата Гренландии
Министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил американского коллегу Скотта Бессента о том, что любая попытка аннексии Гренландии будет ознаменовать... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T08:44:00+03:00
2026-01-16T08:44:00+03:00
в мире
гренландия
европа
сша
скотт бессент
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155791/11/1557911141_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_8b372ef969d920658a41bf9ad3f7de5b.jpg
https://ria.ru/20260114/nato-2067686121.html
https://ria.ru/20260116/evropa-2068179019.html
https://ria.ru/20260116/zapad-2068098935.html
гренландия
европа
сша
в мире, гренландия, европа, сша, скотт бессент, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Гренландия, Европа, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
FT: глава Минфина Франции предостерег США от попытки захвата Гренландии

Глава Минфина Франции Лескюр: попытка захвата Гренландии пересечет красную линию

© Фото : Unsplash/Marjorie TeoДом в Гренландии
Дом в Гренландии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Unsplash/Marjorie Teo
Дом в Гренландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил американского коллегу Скотта Бессента о том, что любая попытка аннексии Гренландии будет ознаменовать пересечение "красной линии" и поставит под угрозу экономические связи Штатов с Европой, пишет газета Financial Times.
"Министр... предупредил своего американского коллегу..., что любая попытка захватить Гренландию будет равносильна пересечению "красной линии" и поставит под угрозу экономические отношения Европы с Вашингтоном", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на интервью Лескюра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
14 января, 08:00
По словам министра, он передал это сообщение Бессенту в понедельник, указав на обеспокоенность в Европе из-за претензий американского президента Дональда Трампа на Гренландию.
Впрочем, Лескюр ушел от ответа на вопрос, следует ли ЕС ввести санкции, если США захватят остров.
"Если это случится, мы окажемся в абсолютно другом мире и нам придется соответствующим образом адаптироваться", - отметил он.
Однако министр также указал на то, что, несмотря на споры с Вашингтоном по вопросам Гренландии, пошлин и регулирования деятельности технологических компаний, Европе все еще нужно работать с США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
08:00
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
08:00
 
В миреГренландияЕвропаСШАСкотт БессентДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
