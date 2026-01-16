FT: глава Минфина Франции предостерег США от попытки захвата Гренландии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил американского коллегу Скотта Бессента о том, что любая попытка аннексии Гренландии будет ознаменовать пересечение "красной линии" и поставит под угрозу экономические связи Штатов с Европой, пишет Министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил американского коллегу Скотта Бессента о том, что любая попытка аннексии Гренландии будет ознаменовать пересечение "красной линии" и поставит под угрозу экономические связи Штатов с Европой, пишет газета Financial Times

"Министр... предупредил своего американского коллегу..., что любая попытка захватить Гренландию будет равносильна пересечению "красной линии" и поставит под угрозу экономические отношения Европы с Вашингтоном", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на интервью Лескюра.

По словам министра, он передал это сообщение Бессенту в понедельник, указав на обеспокоенность в Европе из-за претензий американского президента Дональда Трампа на Гренландию.

Впрочем, Лескюр ушел от ответа на вопрос, следует ли ЕС ввести санкции, если США захватят остров.

"Если это случится, мы окажемся в абсолютно другом мире и нам придется соответствующим образом адаптироваться", - отметил он.

Однако министр также указал на то, что, несмотря на споры с Вашингтоном по вопросам Гренландии, пошлин и регулирования деятельности технологических компаний, Европе все еще нужно работать с США.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.