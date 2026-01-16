Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европейские страны НАТО по просьбе Копенгагена готовы направить чуть более 30 военных на защиту Гренландии от США, подсчитало РИА Новости.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие на этой территории в тесном сотрудничестве с союзниками по Североатлантическому альянсу и активизируют тренировочную деятельность на острове.
Семь европейских стран блока уже заявили о намерении отправить военных. В ближайшее время в Гренландию должны прибыть в общей сложности 34 солдат.
Самые многочисленные группы направляются по решению Парижа и Берлина. Французские СМИ сообщали о прибытии группы из 15 человек. Президент республики Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни на усиление этого контингента в Гренландию прибудут наземные, морские и воздушные средства.
Остальные государства НАТО, присоединившиеся к инициативе, направляют довольно скромное число военных. Министерства обороны Норвегии и Финляндии намерены командировать по два офицера. А Великобритания и Нидерланды — по одному военному.
Поддержать своего скандинавского соседа решила и Швеция. Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил в среду, что офицеры уже прибыли на остров по просьбе Дании, но не назвал их число.
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.