Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США - РИА Новости, 16.01.2026
05:17 16.01.2026 (обновлено: 05:35 16.01.2026)
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США
Европейские страны НАТО по просьбе Копенгагена готовы направить чуть более 30 военных на защиту Гренландии от США, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:17:00+03:00
2026-01-16T05:35:00+03:00
в мире
гренландия
дания
франция
эммануэль макрон
ульф кристерссон
маргарита роблес
нато
гренландия
дания
франция
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США

РИА Новости: страны НАТО в совокупности направят в Гренландию около 30 военных

© REUTERS / Leonhard FoegerНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европейские страны НАТО по просьбе Копенгагена готовы направить чуть более 30 военных на защиту Гренландии от США, подсчитало РИА Новости.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие на этой территории в тесном сотрудничестве с союзниками по Североатлантическому альянсу и активизируют тренировочную деятельность на острове.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о России из-за Гренландии
01:48
Семь европейских стран блока уже заявили о намерении отправить военных. В ближайшее время в Гренландию должны прибыть в общей сложности 34 солдат.
Самые многочисленные группы направляются по решению Парижа и Берлина. Французские СМИ сообщали о прибытии группы из 15 человек. Президент республики Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни на усиление этого контингента в Гренландию прибудут наземные, морские и воздушные средства.
Германия же отправила в Данию 13 военнослужащих, которые оттуда вместе с представителями других стран обычным авиарейсом переместятся на заинтересовавшую США территорию.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Угроза из Гренландии: секретная военная база во льдах напомнила о себе
Вчера, 18:31
Остальные государства НАТО, присоединившиеся к инициативе, направляют довольно скромное число военных. Министерства обороны Норвегии и Финляндии намерены командировать по два офицера. А Великобритания и Нидерланды — по одному военному.
Поддержать своего скандинавского соседа решила и Швеция. Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил в среду, что офицеры уже прибыли на остров по просьбе Дании, но не назвал их число.
Тем не менее не все европейские страны готовы участвовать в поддержке. Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила присоединения к этой миссии, но призвала "не торопиться с выводами". В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск уже отказался отправлять военнослужащих на датский остров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

Глава МИД Гренландии расплакалась во время интервью после встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи в Белом доме
Вчера, 15:17
 
В миреГренландияДанияФранцияЭммануэль МакронУльф КристерссонМаргарита РоблесНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
Версия 2023.1 Beta
