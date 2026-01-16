Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европейские страны НАТО по просьбе Копенгагена готовы направить чуть более 30 военных на защиту Гренландии от США, подсчитало РИА Новости.

В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие на этой территории в тесном сотрудничестве с союзниками по Североатлантическому альянсу и активизируют тренировочную деятельность на острове.

Семь европейских стран блока уже заявили о намерении отправить военных. В ближайшее время в Гренландию должны прибыть в общей сложности 34 солдат.

Самые многочисленные группы направляются по решению Парижа Берлина . Французские СМИ сообщали о прибытии группы из 15 человек. Президент республики Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни на усиление этого контингента в Гренландию прибудут наземные, морские и воздушные средства.

Германия же отправила в Данию 13 военнослужащих, которые оттуда вместе с представителями других стран обычным авиарейсом переместятся на заинтересовавшую США территорию.

Остальные государства НАТО , присоединившиеся к инициативе, направляют довольно скромное число военных. Министерства обороны Норвегии Финляндии намерены командировать по два офицера. А Великобритания Нидерланды — по одному военному.

Поддержать своего скандинавского соседа решила и Швеция . Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил в среду, что офицеры уже прибыли на остров по просьбе Дании, но не назвал их число.

Тем не менее не все европейские страны готовы участвовать в поддержке. Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила присоединения к этой миссии, но призвала "не торопиться с выводами". В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск уже отказался отправлять военнослужащих на датский остров.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.

В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.

После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".

Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети

Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.

Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.