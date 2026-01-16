Рейтинг@Mail.ru
"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
08:00 16.01.2026
"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
Президент США не отказывается от намерения завладеть Гренландией. Он подтвердил это и после встречи его заместителя с министром иностранных дел Дании... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T08:00:00+03:00
2026-01-16T08:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_046e1b543833fcd3667db34ea57273c7.jpg
гренландия, сша, дональд трамп, нато, евросоюз, марко рубио
Гренландия, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Марко Рубио

"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США не отказывается от намерения завладеть Гренландией. Он подтвердил это и после встречи его заместителя с министром иностранных дел Дании. Переговоры, по сути, провалились. О том, что происходит между западными союзниками, — в материале РИА Новости.

Призрачная угроза

Время сдержанных формулировок — если оно вообще было — безвозвратно ушло. Трамп, еще с 2019-го грезящий захватом Гренландии, теперь говорит об этом постоянно. Ссылается на геополитические риски.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Гренландия
"Гренландия очень важна для национальной безопасности, в том числе для Дании, — заявил он журналистам в Овальном кабинете. — Проблема в том, что Дания ничего не сможет сделать, если Россия или Китай захотят оккупировать остров".
Вашингтон посетили министры иностранных дел Дании и Гренландии.
Сам Трамп их не принимал. Беседу вели вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Оба — лояльные члены президентской команды.
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс

"Подачка"

Иностранные наблюдатели допускали, что Белый дом приготовил гостям "засаду": мол, при общении с глазу на глаз они уступят давлению американцев.
Сиюминутной "сдачи" Гренландии, конечно, не произошло, но и прорывов не случилось.
По словам главы датской дипломатии Ларса Лёкке Расмуссена, стороны не смогли преодолеть "фундаментальные разногласия". Министр подчеркнул, что США не нуждаются в захвате острова для "защиты". Двустороннее соглашение 1951 года и так позволяет Пентагону серьезно расширить там военное присутствие.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛарс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ларс Лёкке Расмуссен
"Нам не удалось изменить позицию Америки. Ясно, что президент желает завоевать Гренландию. И мы очень, очень ясно дали понять, что это не в интересах королевства", — подытожил дипломат. Как видим, Трамп к доводам датчан не прислушался.
Впрочем, поводы для осторожного оптимизма у Копенгагена есть. Стороны условились создать совместную рабочую группу, которая "сосредоточится на том, как решить проблемы безопасности, волнующие США, одновременно соблюдая красные линии Королевства Дания", сообщил Расмуссен. Американцы это никак не прокомментировали.

Ответа не будет?

Напряженность вокруг Гренландии беспокоит всю Европу.
Некоторые обозреватели даже пишут, что Старому Cвету стоило бы разорвать отношения с Соединенными Штатами. Ведь Гренландия — лишь один из пунктов сложной двусторонней повестки. Есть разногласия и по украинской теме, и насчет роли НАТО, и многое другое.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия
В знак солидарности с датчанами Германия, Норвегия и Франция выразили готовность сформировать в Гренландии многонациональные силы НАТО под командованием Копенгагена. Первые военные уже прибыли с континента на остров.
Трамп вроде бы тоже не против усиления НАТО, но трактует это по-своему. По его мнению, именно полный переход Гренландии под контроль США пойдет на пользу альянсу и сведет на нет пресловутые "угрозы" со стороны России и Китая. Вместе с тем, как отмечают опрошенные РИА Новости специалисты, президента Соединенных Штатов явно волнуют полезные ископаемые, которыми так богат крупнейший на планете остров.

США — это НАТО

Европейцам фактически нечего противопоставить амбициям Трампа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, если "суверенитет страны ЕС и ее союзника окажется под угрозой, последствия будут беспрецедентными", однако не пояснил, о чем речь. Европа уже не раз демонстрировала неспособность зеркально отвечать на недружественные шаги США (достаточно вспомнить протекционистский американский "Закон о снижении инфляции").
© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заверил: Вашингтон остров не получит.
"Если нам придется выбирать между США и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию, НАТО и ЕС", — подчеркнул он.
Но, как ни крути, Соединенные Штаты — это и есть НАТО. В экономическом, военном, организационном и даже символическом смысле: Североатлантический договор 1949 года хранится в Вашингтоне.
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе

Опросы против Трампа

Конечно, присоединить столь огромную территорию непросто.
Во-первых, это дорого: согласно подсчетам СМИ, 700 миллиардов долларов. И даже с учетом полезных ископаемых непонятно, когда такие капиталовложения окупятся.
Вторая проблема — непопулярность самой идеи и среди американских политиков, и в широких слоях общества.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне
Опрос, проведенный авторитетной исследовательской компанией Ipsos как раз накануне переговоров в Вашингтоне, показал, что лишь 17 процентов американцев одобряют присоединение Гренландии. А силовой вариант, на который намекает Трамп, и того меньше — четыре процента.
Если самому Трампу рейтинги уже безразличны (баллотироваться снова он не сможет), то, по крайней мере, они имеют значение для его зама Джей Ди Вэнса, которого многие видят следующим президентом.
Наконец, не стоит списывать со счетов и непредсказуемость нынешнего американского лидера. Так, еще в прошлом году в списке желаемых им территорий значилась соседняя Канада. Но в итоге тема "51-го штата" как-то незаметно ушла из повестки. Постигнет ли та же судьба Гренландию — вопрос открытый.
 
ГренландияСШАДональд ТрампНАТОЕвросоюзМарко Рубио
 
 
