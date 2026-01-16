Грэм* сделал необычное заявление о российских солдатах

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские солдаты не покинут освобожденные территории, как бы того ни желал Киев. Об этом сказал сенатор Линдси Грэм* в соцсети X. "Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время", — говорится в публикации.

Он добавил, что цель состоит в том, чтобы на этот раз удалось заключить соглашение, которое остановит будущий конфликт, — то, чего не смогли сделать прошлые американские президенты Барак Обама и Джо Байден.



Также, по его словам, любое будущее соглашение по Украине нужно провести через конгресс США.



Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер.



* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.