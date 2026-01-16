https://ria.ru/20260116/gospodderzhka-2068296779.html
Свыше 60 предприятий сельского хозяйства Севастополя получили господдержку
Свыше 60 предприятий сельского хозяйства Севастополя получили господдержку
Свыше 60 предприятий сельского хозяйства Севастополя получили господдержку
Мерами господдержки программы развития сельскохозяйственной отрасли Севастополя воспользовалось 61 хозяйство, получившее 1,1 миллиарда рублей на реализацию... РИА Новости, 16.01.2026
Свыше 60 предприятий сельского хозяйства Севастополя получили господдержку
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мерами господдержки программы развития сельскохозяйственной отрасли Севастополя воспользовалось 61 хозяйство, получившее 1,1 миллиарда рублей на реализацию агропроектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С начала года в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка поступило порядка 300 заявок на получение субсидий. По итогам конкурсного отбора финансовая помощь была предоставлена тем, чьи проекты соответствовали приоритетным направлениям развития аграрного сектора региона. Среди наиболее значимых реализованных проектов — закладка персиковых садов, создание новых виноградников, приобретение современного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие пчеловодства", — отметила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что данные инициативы вносят весомый вклад в укрепление продовольственной безопасности региона и формирование устойчивой агропромышленной системы.
Основную информационную поддержку участникам оказывают специалисты АНО "Севастопольский центр сельхозкомпетенции". Они провели более 278 консультаций по широкому спектру вопросов — от подготовки документов до разъяснения нормативно-правовых актов.