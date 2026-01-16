Свыше 60 предприятий сельского хозяйства Севастополя получили господдержку

"С начала года в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка поступило порядка 300 заявок на получение субсидий. По итогам конкурсного отбора финансовая помощь была предоставлена тем, чьи проекты соответствовали приоритетным направлениям развития аграрного сектора региона. Среди наиболее значимых реализованных проектов — закладка персиковых садов, создание новых виноградников, приобретение современного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие пчеловодства", — отметила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова, ее слова приводит пресс-служба.