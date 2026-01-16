В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Многодетным семьям в России положена скидка в размере 30% на оплату услуг ЖКХ, компенсация взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

"Государственная политика, направленная на формирование благоприятных социальных норм для многодетных семей, материализуется в виде конкретных мер поддержки, в числе которых - существенные преференции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ключевой мерой является льгота на оплату услуг ЖКХ. Ее базовый размер, закрепленный на федеральном уровне, составляет не менее 30%, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране", - сказал Кошелев

Парламентарий уточнил, что региональные власти могут расширять эти гарантии, устанавливая повышенные коэффициенты. Он добавил, что в Московской области скидка на оплату ЖКХ может достигать 50%. По его словам, начисление льготы происходит в беззаявительном порядке с момента присвоения семье статуса многодетной, также право на субсидию можно подтвердить через обращение в МФЦ.

"Помимо этого, поддержка включает компенсацию взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения в пределах, установленных субъектом РФ", - отметил он.

Кошелев добавил, что дополнительно во многих регионах действуют специальные программы, которые идут дальше текущих расходов и направлены на развитие инфраструктуры.