16.01.2026
02:25 16.01.2026
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
Многодетным семьям в России положена скидка в размере 30% на оплату услуг ЖКХ, компенсация взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное... РИА Новости, 16.01.2026
общество
россия
московская область (подмосковье)
владимир кошелев
госдума рф
россия
московская область (подмосковье)
общество, россия, московская область (подмосковье), владимир кошелев, госдума рф
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ

Квитанция по оплате ЖКХ
Квитанция по оплате ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Многодетным семьям в России положена скидка в размере 30% на оплату услуг ЖКХ, компенсация взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.
"Государственная политика, направленная на формирование благоприятных социальных норм для многодетных семей, материализуется в виде конкретных мер поддержки, в числе которых - существенные преференции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ключевой мерой является льгота на оплату услуг ЖКХ. Ее базовый размер, закрепленный на федеральном уровне, составляет не менее 30%, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране", - сказал Кошелев.
Парламентарий уточнил, что региональные власти могут расширять эти гарантии, устанавливая повышенные коэффициенты. Он добавил, что в Московской области скидка на оплату ЖКХ может достигать 50%. По его словам, начисление льготы происходит в беззаявительном порядке с момента присвоения семье статуса многодетной, также право на субсидию можно подтвердить через обращение в МФЦ.
"Помимо этого, поддержка включает компенсацию взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения в пределах, установленных субъектом РФ", - отметил он.
Кошелев добавил, что дополнительно во многих регионах действуют специальные программы, которые идут дальше текущих расходов и направлены на развитие инфраструктуры.
"Такие программы могут предусматривать льготные условия для подключения к коммунальным сетям, содействие в ремонте или комплексные меры по улучшению жилищных условий", - заключил он.
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир КошелевГосдума РФ
 
 
