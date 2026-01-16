https://ria.ru/20260116/gosduma-2068202714.html
В Госдуме рассказали, когда в России будет короткая рабочая неделя
В Госдуме рассказали, когда в России будет короткая рабочая неделя - РИА Новости, 16.01.2026
В Госдуме рассказали, когда в России будет короткая рабочая неделя
Ближайшая короткая рабочая неделя в РФ будет в феврале, россияне будут работать четыре дня - с 24 по 27 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T01:47:00+03:00
2026-01-16T01:47:00+03:00
2026-01-16T01:47:00+03:00
общество
россия
светлана бессараб
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, когда в России будет короткая рабочая неделя
РИА Новости: короткая рабочая неделя ждет россиян в феврале
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ближайшая короткая рабочая неделя в РФ будет в феврале, россияне будут работать четыре дня - с 24 по 27 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Ближайшая короткая рабочая неделя ждёт работающих россиян уже в феврале - с 24 по 27 февраля", - сказала Бессараб
.
Она отметила, что с учетом праздничного понедельника, 23 февраля, рабочая неделя составит четыре дня.
День защитника Отечества отмечается в России
ежегодно 23 февраля.