01:47 16.01.2026
В Госдуме рассказали, когда в России будет короткая рабочая неделя
общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ближайшая короткая рабочая неделя в РФ будет в феврале, россияне будут работать четыре дня - с 24 по 27 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Ближайшая короткая рабочая неделя ждёт работающих россиян уже в феврале - с 24 по 27 февраля", - сказала Бессараб.
Она отметила, что с учетом праздничного понедельника, 23 февраля, рабочая неделя составит четыре дня.
День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля.
