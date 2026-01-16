https://ria.ru/20260116/gosdolg-2068210636.html
Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6 процента
Государственный долг России за январь-ноябрь 2025 года вырос на 4,6% и достиг 34,426 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основании данных... РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Государственный долг России за январь-ноябрь 2025 года вырос на 4,6% и достиг 34,426 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина.
Объем внутреннего государственного долга РФ по состоянию на начало декабря составил 30,019 триллиона рублей, а объем внешнего госдолга РФ - 56,34 триллиона рублей.
За 10 месяцев прошлого года госдолг России составил 32,9 триллиона рублей, ранее подсчитало РИА Новости.
Госдолг РФ
не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов
