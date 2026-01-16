Рейтинг@Mail.ru
03:44 16.01.2026
Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6 процента
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Государственный долг России за январь-ноябрь 2025 года вырос на 4,6% и достиг 34,426 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина.
Объем внутреннего государственного долга РФ по состоянию на начало декабря составил 30,019 триллиона рублей, а объем внешнего госдолга РФ - 56,34 триллиона рублей.
За 10 месяцев прошлого года госдолг России составил 32,9 триллиона рублей, ранее подсчитало РИА Новости.
Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
