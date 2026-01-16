Рейтинг@Mail.ru
В Испании сделали заявление о безопасности Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
12:52 16.01.2026
В Испании сделали заявление о безопасности Гренландии
Вопросы безопасности Гренландии должны обсуждаться и решаться в рамках НАТО с участием всех союзников, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль...
В Испании сделали заявление о безопасности Гренландии

Глава МИД Испании Альбарес: вопрос Гренландии должен обсуждаться в рамках НАТО

МАДРИД, 16 янв - РИА Новости. Вопросы безопасности Гренландии должны обсуждаться и решаться в рамках НАТО с участием всех союзников, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Мы проводим серию встреч (по Гренландии - ред.) с остальными европейскими партнёрами и формируем общую картину происходящего… если какой-либо член НАТО считает, что безопасность в Арктике можно усилить, все союзники могут обсудить этот вопрос и найти способ закрыть любые существующие пробелы в сфере безопасности", - сказал он в интервью на телеканал Telecinco.
Военные учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Глава Минобороны Эстонии допустил отправку военных на учения в Гренландию
Вчера, 11:48
По его словам, народ Гренландии уже высказался через своих демократически избранных представителей и хочет оставаться частью Дании, государства-члена ЕС и союзника по НАТО. При этом он подчеркнул, что в настоящее время нет оснований для замены Дании в обеспечении безопасности Гренландии. Министр добавил, что любые разногласия между союзниками должны решаться путём диалога.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
МИД Испании предложил усилить безопасность Гренландии в рамках НАТО
12 января, 15:42
 
Гренландия Дания США Хосе Мануэль Альбарес Дональд Трамп НАТО Евросоюз
 
 
