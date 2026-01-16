Рейтинг@Mail.ru
Германия вернула Франции фрагменты гобелена из Байе, изъятые нацистами - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/germaniya-2068208625.html
Германия вернула Франции фрагменты гобелена из Байе, изъятые нацистами
Германия вернула Франции фрагменты гобелена из Байе, изъятые нацистами - РИА Новости, 16.01.2026
Германия вернула Франции фрагменты гобелена из Байе, изъятые нацистами
Немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн вернула во Францию два фрагмента знаменитого гобелена из Байё, изъятых нацистскими учеными в 1941 году, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T03:04:00+03:00
2026-01-16T03:04:00+03:00
в мире
шлезвиг-гольштейн
франция
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102134/68/1021346820_0:34:2000:1159_1920x0_80_0_0_d4183aaf6adbbfa75653ace417fad32d.jpg
https://ria.ru/20250810/egipet-2034437488.html
https://ria.ru/20251013/karta-2048018268.html
шлезвиг-гольштейн
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102134/68/1021346820_140:0:2000:1395_1920x0_80_0_0_11617f7e470ee1c007f99e02ede29460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шлезвиг-гольштейн, франция, германия
В мире, Шлезвиг-Гольштейн, Франция, Германия
Германия вернула Франции фрагменты гобелена из Байе, изъятые нацистами

Земля Шлезвиг-Гольштейн вернула Франции фрагменты гобелена, изъятые нацистами

© AP PhotoВторая мировая война
Вторая мировая война - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo
Вторая мировая война. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн вернула во Францию два фрагмента знаменитого гобелена из Байё, изъятых нацистскими учеными в 1941 году, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление музея в Германии.
Как сообщается, летом 1941 года специалист по старинным текстильным изделиям Карл Шлабов получил от нацистского режима поручение провести углубленное исследование гобелена из Байё. Исследователь был сотрудником организации "Аненербе", занимавшейся изучением традиций "арийской расы".
Египетские пирамиды - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Египет вернул из Германии и Британии череп мумии и амулеты
10 августа 2025, 15:03
Эти два невышитых фрагмента льняной ткани длиной от одного до двух сантиметров были обнаружены в личном архиве Шлабова, умершего в 1984 году.
"Во время инвентаризации в 2023 году была обнаружена стеклянная пластина с фрагментами ткани. Наряду с другими документами и благодаря маркировке удалось идентифицировать эти фрагменты как принадлежащие гобелену из Байё", - заявил директор государственного архива Шлезвиг-Гольштейна Райнер Херинг.
Церемония возвращения фрагментов состоялась в среду.
Гобелен из Байё представляет собой вышивку по льняному полотну длиной более 68 метров и высотой около 50 сантиметров. Изображения рассказывают историю завоевания Англии нормандцами, включая сцены решающей битвы при Гастингсе в 1066 году. Считается, что гобелен был вышит придворными ткачихами королевы Матильды, жены Вильгельма Завоевателя.
Британские власти застраховали гобелен, который Франция в 2026 году передаст Великобритании для временной экспозиции, на сумму около 800 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда долларов).
Павловск - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Павловск вернулась похищенная фашистами карта
13 октября 2025, 17:37
 
В миреШлезвиг-ГольштейнФранцияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала