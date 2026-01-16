Германия вернула Франции фрагменты гобелена из Байе, изъятые нацистами

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн вернула во Францию два фрагмента знаменитого гобелена из Байё, изъятых нацистскими учеными в 1941 году, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление музея в Германии.
Как сообщается, летом 1941 года специалист по старинным текстильным изделиям Карл Шлабов получил от нацистского режима поручение провести углубленное исследование гобелена из Байё. Исследователь был сотрудником организации "Аненербе", занимавшейся изучением традиций "арийской расы".
Эти два невышитых фрагмента льняной ткани длиной от одного до двух сантиметров были обнаружены в личном архиве Шлабова, умершего в 1984 году.
"Во время инвентаризации в 2023 году была обнаружена стеклянная пластина с фрагментами ткани. Наряду с другими документами и благодаря маркировке удалось идентифицировать эти фрагменты как принадлежащие гобелену из Байё", - заявил директор государственного архива Шлезвиг-Гольштейна Райнер Херинг.
Церемония возвращения фрагментов состоялась в среду.
Гобелен из Байё представляет собой вышивку по льняному полотну длиной более 68 метров и высотой около 50 сантиметров. Изображения рассказывают историю завоевания Англии нормандцами, включая сцены решающей битвы при Гастингсе в 1066 году. Считается, что гобелен был вышит придворными ткачихами королевы Матильды, жены Вильгельма Завоевателя.
Британские власти застраховали гобелен, который Франция в 2026 году передаст Великобритании для временной экспозиции, на сумму около 800 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда долларов).
