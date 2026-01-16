Германия вернула Франции фрагменты гобелена из Байе, изъятые нацистами

Как сообщается, летом 1941 года специалист по старинным текстильным изделиям Карл Шлабов получил от нацистского режима поручение провести углубленное исследование гобелена из Байё. Исследователь был сотрудником организации "Аненербе", занимавшейся изучением традиций "арийской расы".

Эти два невышитых фрагмента льняной ткани длиной от одного до двух сантиметров были обнаружены в личном архиве Шлабова, умершего в 1984 году.