"Отправит в нокаут": В ЕС забили тревогу из-за газа

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. Германия активно отбирает газ из хранилищ. ПХГ опустели уже более чем на половину — исторический минимум для начала января, пишут немецкие СМИ. Запасов может не хватить до конца зимы.

Ударными темпами

Седьмого и восьмого числа выкачивали 1,22%, что сильно выше среднего показателя по ЕС — 0,83%, сообщает Die Welt со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным "Газпрома", на 9 января в немецких подземных хранилищах оставалось 48,2% запасов. Но настоящая зима, по сути, только наступает. Обычно отопительный сезон в Европе заканчивается в конце марта — начале апреля.

Ситуация в целом по ЕС не лучше: 53%. В прошлом отопительном сезоне столько было лишь в феврале.

© iStock.com / PIKSEL Женщина проверяет температуру у батареи © iStock.com / PIKSEL Женщина проверяет температуру у батареи

Перекрыть кран

Эксперты объясняют: рост отбора связан с похолоданием. Чтобы покрыть дополнительное потребление, в первую очередь используют газ из подземных хранилищ.

Альтернатива — импорт, но, чтобы купить СПГ, нужно конкурировать с Азией за танкеры. Здесь работает принцип "кто предложит больше денег, тот и получает товар", говорит эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Поэтому есть смысл максимизировать отбор газа из подземных хранилищ.

Но есть проблема: при низкой заполненности давление в хранилищах падает, и газ начинает поступать в трубопроводы заметно медленнее, предупредил Die Welt управляющий директор ассоциации хранилищ Energien Speichern (Ines) Себастьян Хайнерман. Поэтому, если будет новая волна морозов, и спрос резко вырастет, давления, чтобы быстро доставить газ потребителям, может не хватить.

"Возможно, мы еще не прошли самое трудное время", — сказал Хайнерман.

Как утверждает немецкое издание, даже при серьезном дефиците домохозяйства вряд ли отставят без газа. Они в приоритете. В первую очередь краны перекроют промышленности.

Но это может привести к тяжелым последствиям в средне- и долгосрочной перспективе.

"Репутация Германии как индустриальной площадки и так пошатнулась. Если укрепится впечатление, что энергоснабжение промышленности больше не гарантировано, это может отпугнуть новых инвесторов и затормозить создание рабочих мест", — пишет Die Welt.

У немецкой промышленности и так сейчас трудные времена: она в упадке, высокие издержки после отказа от российских энергоносителей бьют по конкурентоспособности. Многие предприятия закрываются, люди остаются без работы.

© AP Photo / Michael Sohn Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия © AP Photo / Michael Sohn Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия

Придется раскошелиться

По мнению Юшкова, какое-то время ускоренный отбор газа из подземных хранилищ продолжится, но потом баланс будет найден. Могут замедлить отбор и увеличить импорт.

"Не стоит думать, что они останутся без газа, замерзнут и отопительный сезон закончится раньше. Просто начнут больше импортировать и платить. Если будут низкие температуры, повышенное потребление и увеличенный импорт, цены на газ вырастут", – говорит Юшков.

При этом чем более проблемной станет ситуация, тем выше будет цена. И ниже потребление.

"Когда при производстве используют дорогой газ, себестоимость продукции растет. И такой товар просто будет неконкурентоспособен на глобальном рынке. Поэтому промышленный сектор будет сокращать производство и потребление газа", — отмечает эксперт.

Уменьшение объемов выпуска приведет к освобождению рабочих рук и снижению занятости, отмечает, в свою очередь, экономист Андрей Бархота.

Все это происходит в условиях рекордно низкого рейтинга канцлера Фридриха Мерца (его работу одобряют только 22% жителей Германии).

По мнению Бархоты, ситуация, скорее всего, добавит голосов тем немецким партиям, которые выступают за смену курса и возврату к прагматичной политике. Она предполагает, в том числе, взаимодействие с Россией для получения доступного газа, либо курс на реиндустриализацию, где экономический интерес к промышленности Германии будет выше сиюминутных политических целей.