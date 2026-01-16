Рейтинг@Mail.ru
08:00 16.01.2026
"Отправит в нокаут": В ЕС забили тревогу из-за газа
Германия активно отбирает газ из хранилищ. ПХГ опустели уже более чем на половину — исторический минимум для начала января, пишут немецкие СМИ. Запасов может не РИА Новости, 16.01.2026
в мире
германия
евросоюз
фридрих мерц
в мире, германия, евросоюз, фридрих мерц
В мире, Германия, Евросоюз, Фридрих Мерц
"Отправит в нокаут": В ЕС забили тревогу из-за газа

Бархота: ситуация с газом в Германии может привести к росту безработицы

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. Германия активно отбирает газ из хранилищ. ПХГ опустели уже более чем на половину — исторический минимум для начала января, пишут немецкие СМИ. Запасов может не хватить до конца зимы.

Ударными темпами

Седьмого и восьмого числа выкачивали 1,22%, что сильно выше среднего показателя по ЕС — 0,83%, сообщает Die Welt со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"План Б": В ЕС идут на уступки из-за России
14 декабря 2025, 08:00
По данным "Газпрома", на 9 января в немецких подземных хранилищах оставалось 48,2% запасов. Но настоящая зима, по сути, только наступает. Обычно отопительный сезон в Европе заканчивается в конце марта — начале апреля.
Ситуация в целом по ЕС не лучше: 53%. В прошлом отопительном сезоне столько было лишь в феврале.
© iStock.com / PIKSELЖенщина проверяет температуру у батареи
Женщина проверяет температуру у батареи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© iStock.com / PIKSEL
Женщина проверяет температуру у батареи

Перекрыть кран

Эксперты объясняют: рост отбора связан с похолоданием. Чтобы покрыть дополнительное потребление, в первую очередь используют газ из подземных хранилищ.
Альтернатива — импорт, но, чтобы купить СПГ, нужно конкурировать с Азией за танкеры. Здесь работает принцип "кто предложит больше денег, тот и получает товар", говорит эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Поэтому есть смысл максимизировать отбор газа из подземных хранилищ.
Но есть проблема: при низкой заполненности давление в хранилищах падает, и газ начинает поступать в трубопроводы заметно медленнее, предупредил Die Welt управляющий директор ассоциации хранилищ Energien Speichern (Ines) Себастьян Хайнерман. Поэтому, если будет новая волна морозов, и спрос резко вырастет, давления, чтобы быстро доставить газ потребителям, может не хватить.
"Возможно, мы еще не прошли самое трудное время", — сказал Хайнерман.
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли
23 декабря 2025, 08:00
Как утверждает немецкое издание, даже при серьезном дефиците домохозяйства вряд ли отставят без газа. Они в приоритете. В первую очередь краны перекроют промышленности.
Но это может привести к тяжелым последствиям в средне- и долгосрочной перспективе.
"Репутация Германии как индустриальной площадки и так пошатнулась. Если укрепится впечатление, что энергоснабжение промышленности больше не гарантировано, это может отпугнуть новых инвесторов и затормозить создание рабочих мест", — пишет Die Welt.
У немецкой промышленности и так сейчас трудные времена: она в упадке, высокие издержки после отказа от российских энергоносителей бьют по конкурентоспособности. Многие предприятия закрываются, люди остаются без работы.
© AP Photo / Michael SohnАвтомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия
Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия

Придется раскошелиться

По мнению Юшкова, какое-то время ускоренный отбор газа из подземных хранилищ продолжится, но потом баланс будет найден. Могут замедлить отбор и увеличить импорт.
"Не стоит думать, что они останутся без газа, замерзнут и отопительный сезон закончится раньше. Просто начнут больше импортировать и платить. Если будут низкие температуры, повышенное потребление и увеличенный импорт, цены на газ вырастут", – говорит Юшков.
При этом чем более проблемной станет ситуация, тем выше будет цена. И ниже потребление.
"Когда при производстве используют дорогой газ, себестоимость продукции растет. И такой товар просто будет неконкурентоспособен на глобальном рынке. Поэтому промышленный сектор будет сокращать производство и потребление газа", — отмечает эксперт.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Западе раскрыли, какой "удар" получила Германия от России
7 января, 19:52
Уменьшение объемов выпуска приведет к освобождению рабочих рук и снижению занятости, отмечает, в свою очередь, экономист Андрей Бархота.
Все это происходит в условиях рекордно низкого рейтинга канцлера Фридриха Мерца (его работу одобряют только 22% жителей Германии).
По мнению Бархоты, ситуация, скорее всего, добавит голосов тем немецким партиям, которые выступают за смену курса и возврату к прагматичной политике. Она предполагает, в том числе, взаимодействие с Россией для получения доступного газа, либо курс на реиндустриализацию, где экономический интерес к промышленности Германии будет выше сиюминутных политических целей.
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц
 
В миреГерманияЕвросоюзФридрих Мерц
 
 
