В Германии разгорелись дебаты о ядерном щите Европы, пишут СМИ

БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Представители различных партий Германии начали новый виток обсуждений вопроса о создании отдельного от США ядерного щита Европы на фоне претензий Вашингтона на Гренландию, сообщает в пятницу газета Handelsblatt.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова не удалось изменить на встрече в Белом доме, заявил глава датского ведомства Ларс Лёкке Расмуссен. Он также сообщил, что Дания и США решили создать группу высокого уровня для проработки мер по реагированию на обеспокоенность США в связи с безопасностью Гренландии. В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что технические переговоры США с Данией по вопросу приобретения Гренландии продолжатся и будут проходить каждые две-три недели.
"На фоне растущей геополитической напряженности вокруг Гренландии и неуверенности в преданности США союзникам по альянсу в Германии разгорелись новые дебаты о ядерном оружии. В правящей коалиции (ХДС/ХСС - ред.) и СДПГ сталкиваются различные оценки того, насколько далеко Европе следует заходить в области ядерного сдерживания", - говорится в материале.
Заместитель главы фракции СДПГ в немецком парламенте Симтье Мёллер отметила, что обсуждение вопроса о том, в какой степени могут быть использованы ядерные потенциалы Парижа и Лондона в рамках общеевропейского сдерживания, имеют смысл и необходимы. По ее словам, вклад ФРГ в европейское сдерживание должен быть обсужден с партнерами Берлина, пишет издание.
В то же время специалист по внешней политике фракции СДПГ и депутат этой партии Ральф Штегнер заявил, что "ошибочная внешняя политика" США и расторжение практически всех договоров о контроле над вооружениями не должны становиться основанием для наращивания ядерных вооружений, отмечается в материале издания.
Председатель земельной группы фракции ХСС Александр Хоффманн высказал мнение о том, что Германия и Европа должны быть способны к сдерживанию и готовы к обороне во всех направлениях, чего можно добиться только посредством экономической и военной мощи, говорится в статье.
"Нам безусловно следует подумать о создании ядерного щита для Европы", - приводит издание слова экс-директора института политики безопасности Кильского университета Йоханнеса Краузе.
По словам Краузе, на Вашингтон нельзя полагаться до тех пор, пока Дональд Трамп остается президентом США.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.