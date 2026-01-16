Биржевые цены на газ в Европе выросли до максимума с июня 2025 года

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 10:00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). Ценовой минимум составил 404,9 доллара (+1,6%), максимум — 456 долларов (+14,4%). Последние фьючерсы торговались по 451,6 доллара (+13,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 398,4 доллара за тысячу кубометров.

Средняя же стоимость газовых фьючерсов за прошлый год немного превысила 420 долларов, что почти на девять процентов больше, чем годом ранее.