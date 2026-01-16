https://ria.ru/20260116/gaz-2068415551.html
Биржевые цены на газ в Европе выросли до максимума с июня 2025 года
европа, в мире, природный газ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 13 процентов – до уровня июня 2025 года в 452 доллара за тысячу кубометров, следует
из данных торгов.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 10:00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). Ценовой минимум составил 404,9 доллара (+1,6%), максимум — 456 долларов (+14,4%). Последние фьючерсы торговались по 451,6 доллара (+13,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 398,4 доллара за тысячу кубометров.
Средняя же стоимость газовых фьючерсов за прошлый год немного превысила 420 долларов, что почти на девять процентов больше, чем годом ранее.
Максимальных показателей цены на газ достигали в 2021-2022 годах — таких устойчиво высоких значений не наблюдалось с 1996-го, то есть за всю историю функционирования газовых хабов в Европе
. А исторический рекорд в 3892 доллара зафиксировали в начале весны 2022-го.