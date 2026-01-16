Рейтинг@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе выросли до максимума с июня 2025 года - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 16.01.2026 (обновлено: 22:44 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/gaz-2068415551.html
Биржевые цены на газ в Европе выросли до максимума с июня 2025 года
Биржевые цены на газ в Европе выросли до максимума с июня 2025 года - РИА Новости, 16.01.2026
Биржевые цены на газ в Европе выросли до максимума с июня 2025 года
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 13 процентов – до уровня июня 2025 года в 452 доллара за тысячу кубометров, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:56:00+03:00
2026-01-16T22:44:00+03:00
европа
в мире
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20198/42/201984219_0:113:3000:1801_1920x0_80_0_0_9f62ba5be601e18e1025da187430fd04.jpg
https://ria.ru/20260116/germaniya-2067891682.html
https://ria.ru/20260116/gaz-2068404861.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20198/42/201984219_225:0:2777:1914_1920x0_80_0_0_379bc61e4b6014362fc9687faff826d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, в мире, природный газ
Европа, В мире, Природный газ
Биржевые цены на газ в Европе выросли до максимума с июня 2025 года

Биржевые цены на газ в Европе подскочили до 13%, до максимума с июня 2025 г

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазохранилище
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Газохранилище. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 13 процентов – до уровня июня 2025 года в 452 доллара за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 10:00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). Ценовой минимум составил 404,9 доллара (+1,6%), максимум — 456 долларов (+14,4%). Последние фьючерсы торговались по 451,6 доллара (+13,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 398,4 доллара за тысячу кубометров.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Отправит в нокаут": В ЕС забили тревогу из-за газа
Вчера, 08:00
Средняя же стоимость газовых фьючерсов за прошлый год немного превысила 420 долларов, что почти на девять процентов больше, чем годом ранее.
Максимальных показателей цены на газ достигали в 2021-2022 годах — таких устойчиво высоких значений не наблюдалось с 1996-го, то есть за всю историю функционирования газовых хабов в Европе. А исторический рекорд в 3892 доллара зафиксировали в начале весны 2022-го.
На территории подземного газохранилища - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа
Вчера, 19:56
 
ЕвропаВ миреПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала