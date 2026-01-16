Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первые две недели января стали рекордными для Европы по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ), подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Показатель в тот же период в прошлом году был меньше на 22,3% (4,66 миллиарда кубометров). Предыдущий максимум по объему импорта СПГ в первые две недели января зафиксирован в 2023 году (5,1 миллиарда кубометров, -11,3%).