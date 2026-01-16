Рейтинг@Mail.ru
Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/gaz-2068404861.html
Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа
Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа - РИА Новости, 16.01.2026
Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа
Первые две недели января стали рекордными для Европы по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ), подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:56:00+03:00
2026-01-16T19:56:00+03:00
экономика
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893484080_0:53:3204:1855_1920x0_80_0_0_10eb6ecba3acccf192bbf01b57a7b7f9.jpg
https://ria.ru/20260116/mitsubishi-2068402838.html
https://ria.ru/20260116/gaz-2068377857.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893484080_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_dc32965a50042265f3836d51f78d66ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, евросоюз
Экономика, Европа, Евросоюз
Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа

РИА Новости: первая половина января стала рекордной для Европы по импорту СПГ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкНа территории подземного газохранилища
На территории подземного газохранилища - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
На территории подземного газохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первые две недели января стали рекордными для Европы по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ), подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС с 1 января по 14 января составили 5,7 миллиарда кубометров. Это максимум за все время наблюдений – с 2012 года.
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США
Вчера, 19:44
Показатель в тот же период в прошлом году был меньше на 22,3% (4,66 миллиарда кубометров). Предыдущий максимум по объему импорта СПГ в первые две недели января зафиксирован в 2023 году (5,1 миллиарда кубометров, -11,3%).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть в декабре 2025 года составили 12,7 миллиарда кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года и на 21,5% – декабря 2024 года.
Европа по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 миллиарда кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.
Рабочий на территории Центрально-Европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Цены на газ в Европе установили рекорд впервые с июня 2025 года
Вчера, 17:52
 
ЭкономикаЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала