Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа
Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа - РИА Новости, 16.01.2026
Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа
Первые две недели января стали рекордными для Европы по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ), подсчитало РИА Новости
экономика
европа
евросоюз
европа
экономика, европа, евросоюз
Экономика, Европа, Евросоюз
Первая половина января стала рекордной для Европы по импорту газа
РИА Новости: первая половина января стала рекордной для Европы по импорту СПГ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первые две недели января стали рекордными для Европы по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ), подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС
с 1 января по 14 января составили 5,7 миллиарда кубометров. Это максимум за все время наблюдений – с 2012 года.
Показатель в тот же период в прошлом году был меньше на 22,3% (4,66 миллиарда кубометров). Предыдущий максимум по объему импорта СПГ в первые две недели января зафиксирован в 2023 году (5,1 миллиарда кубометров, -11,3%).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть в декабре 2025 года составили 12,7 миллиарда кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года и на 21,5% – декабря 2024 года.
Европа
по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 миллиарда кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.