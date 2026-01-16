Цены на газ в Европе установили рекорд впервые с июня 2025 года

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с июня превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 10:00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). По состоянию на 17:30 мск стоимость составила 449,5 доллара (+12,8%). Минутами ранее показатель достигал 450,5 доллара (+13,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 398,4 доллара за тысячу кубометров.

В последний раз уровень в 450 долларов биржевые цены на газ превосходили 23 июня 2025 года.

Средняя же стоимость газовых фьючерсов за прошлый год немного превысила 420 долларов, что почти на девять процентов больше, чем годом ранее.