17:52 16.01.2026 (обновлено: 19:08 16.01.2026)
Цены на газ в Европе установили рекорд впервые с июня 2025 года
Биржевые цены на газ в Европе впервые с июня превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.01.2026
2026
Новости
европа, природный газ, в мире
Европа, Природный газ, В мире
© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории Центрально-Европейского газового узла в Баумгартене
Рабочий на территории Центрально-Европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории Центрально-Европейского газового узла в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с июня превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 10:00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). По состоянию на 17:30 мск стоимость составила 449,5 доллара (+12,8%). Минутами ранее показатель достигал 450,5 доллара (+13,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 398,4 доллара за тысячу кубометров.
В последний раз уровень в 450 долларов биржевые цены на газ превосходили 23 июня 2025 года.
Средняя же стоимость газовых фьючерсов за прошлый год немного превысила 420 долларов, что почти на девять процентов больше, чем годом ранее.
Максимальных показателей цены на газ достигали в 2021-2022 годах — таких устойчиво высоких значений не наблюдалось с 1996-го, то есть за всю историю функционирования газовых хабов в Европе. А исторический рекорд в 3892 доллара зафиксировали в начале весны 2022-го.
ЕвропаПриродный газВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
