Цены на газ в Европе выросли на десять процентов
Цены на газ в Европе выросли на десять процентов
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу усилили рост до 10%, приблизившись к отметке в 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.01.2026
Цены на газ в Европе выросли на десять процентов
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к $440 за тысячу кубов
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу усилили рост до 10%, приблизившись к отметке в 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). А по состоянию на 15.57 мск стоимость составляла 436,9 доллара (+9,7%). Минутами ранее показатель достигал 438,1 доллара (+10%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 398,4 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.