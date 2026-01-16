Цены на газ в Европе выросли на десять процентов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу усилили рост до 10%, приблизившись к отметке в 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах ) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). А по состоянию на 15.57 мск стоимость составляла 436,9 доллара (+9,7%). Минутами ранее показатель достигал 438,1 доллара (+10%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 398,4 доллара за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.