16.01.2026
16:15 16.01.2026
Цены на газ в Европе выросли на десять процентов
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу усилили рост до 10%, приблизившись к отметке в 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к $440 за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу усилили рост до 10%, приблизившись к отметке в 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). А по состоянию на 15.57 мск стоимость составляла 436,9 доллара (+9,7%). Минутами ранее показатель достигал 438,1 доллара (+10%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 398,4 доллара за тысячу кубометров.
"Отправит в нокаут": В ЕС забили тревогу из-за газа
"Отправит в нокаут": В ЕС забили тревогу из-за газа
Вчера, 08:00
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
"Газпром" предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике
"Газпром" предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаЕвропаНидерландыПриродный газ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
