"Газпром" предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике
13:40 16.01.2026
"Газпром" предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике
Запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики 15 января опустились ниже 40%, недостаточный объем газа в нем может создать серьезные проблемы
экономика, прибалтика, газпром, финляндия
Экономика, Прибалтика, Газпром, Финляндия
"Газпром" предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике

"Газпром": запасы в единственном ПХГ в Прибалтике опустились ниже 40%,

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики 15 января опустились ниже 40%, недостаточный объем газа в нем может создать серьезные проблемы для газоснабжения потребителей в прибалтийский странах и в Финляндии, предупредил "Газпром".
"15 января в единственном подземном хранилище Прибалтики запасы газа опустились ниже 40%... Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике, а также в Финляндии", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
