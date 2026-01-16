Рейтинг@Mail.ru
В Гаване прошла церемония прощания с погибшими в Венесуэле военными - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/gavana-2068205950.html
В Гаване прошла церемония прощания с погибшими в Венесуэле военными
В Гаване прошла церемония прощания с погибшими в Венесуэле военными - РИА Новости, 16.01.2026
В Гаване прошла церемония прощания с погибшими в Венесуэле военными
Посол России на Кубе Виктор Коронелли и сотрудники российской дипмиссии приняли участие в церемонии прощания с 32 кубинскими военными, погибшими при выполнении... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T02:29:00+03:00
2026-01-16T02:29:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
куба
николас мадуро
силия флорес
виктор коронелли
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148278/57/1482785796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e4c851f6c398b72d315ff2f609f5da3.jpg
https://ria.ru/20260105/kuba-2066426140.html
https://ria.ru/20260105/kuba-2066428027.html
венесуэла
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148278/57/1482785796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1ab46b569cd3e2a0a57b9561bc03935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, куба, николас мадуро, силия флорес, виктор коронелли, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Куба, Николас Мадуро, Силия Флорес, Виктор Коронелли, Удары США по Венесуэле
В Гаване прошла церемония прощания с погибшими в Венесуэле военными

Российские дипломаты посетили прощание с погибшими в Венесуэле военными с Кубы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосольство России в Гаване
Посольство России в Гаване - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Посольство России в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Посол России на Кубе Виктор Коронелли и сотрудники российской дипмиссии приняли участие в церемонии прощания с 32 кубинскими военными, погибшими при выполнении служебного долга в Венесуэле, сообщило посольство РФ в Гаване.
"От имени сотрудников посольства и всех граждан нашей страны вновь выражаем соболезнования их родным и близким. Память о погибших героях будет жить вечно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Власти Кубы сообщили о гибели 32 граждан страны, защищавших Мадуро
5 января, 04:32
Церемония прощания с 32 кубинскими военными, погибшими в Венесуэле во время операции США в начале января, проходит в Гаване в четверг. Погибшие выполняли задачи в Венесуэле в рамках миссий Революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел Кубы.
В ходе церемонии в столичном аэропорту имени Хосе Марти с участием президента Мигеля Диас-Канеля и Рауля Кастро министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас заявил, что страна "не отказывается от своих принципов" и готова платить высокую цену за защиту достоинства. После официальной части траурный кортеж направился в министерство Революционных вооруженных сил, где с погибшими прощаются жители острова.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Верховный суд Венесуэлы возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил после этого, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли сто человек. В правительстве Кубы заявили, что жертвами стали 32 кубинца, павших в бою или в результате бомбардировок.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Куба объявила национальный траур по 32 убитым в Венесуэле военным
5 января, 05:07
 
В миреВенесуэлаСШАКубаНиколас МадуроСилия ФлоресВиктор КоронеллиУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала