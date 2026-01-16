https://ria.ru/20260116/gavana-2068205950.html
В Гаване прошла церемония прощания с погибшими в Венесуэле военными
МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Посол России на Кубе Виктор Коронелли и сотрудники российской дипмиссии приняли участие в церемонии прощания с 32 кубинскими военными, погибшими при выполнении служебного долга в Венесуэле, сообщило посольство РФ в Гаване.
"От имени сотрудников посольства и всех граждан нашей страны вновь выражаем соболезнования их родным и близким. Память о погибших героях будет жить вечно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.
Церемония прощания с 32 кубинскими военными, погибшими в Венесуэле
во время операции США
в начале января, проходит в Гаване
в четверг. Погибшие выполняли задачи в Венесуэле в рамках миссий Революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел Кубы
.
В ходе церемонии в столичном аэропорту имени Хосе Марти с участием президента Мигеля Диас-Канеля
и Рауля Кастро
министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас заявил, что страна "не отказывается от своих принципов" и готова платить высокую цену за защиту достоинства. После официальной части траурный кортеж направился в министерство Революционных вооруженных сил, где с погибшими прощаются жители острова.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Верховный суд Венесуэлы возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил после этого, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли сто человек. В правительстве Кубы заявили, что жертвами стали 32 кубинца, павших в бою или в результате бомбардировок.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
.