В Гаване прошла церемония прощания с погибшими в Венесуэле военными

МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Посол России на Кубе Виктор Коронелли и сотрудники российской дипмиссии приняли участие в церемонии прощания с 32 кубинскими военными, погибшими при выполнении служебного долга в Венесуэле, сообщило посольство РФ в Гаване.

"От имени сотрудников посольства и всех граждан нашей страны вновь выражаем соболезнования их родным и близким. Память о погибших героях будет жить вечно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Церемония прощания с 32 кубинскими военными, погибшими в Венесуэле во время операции США в начале января, проходит в Гаване в четверг. Погибшие выполняли задачи в Венесуэле в рамках миссий Революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел Кубы

В ходе церемонии в столичном аэропорту имени Хосе Марти с участием президента Мигеля Диас-Канеля Рауля Кастро министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас заявил, что страна "не отказывается от своих принципов" и готова платить высокую цену за защиту достоинства. После официальной части траурный кортеж направился в министерство Революционных вооруженных сил, где с погибшими прощаются жители острова.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Верховный суд Венесуэлы возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил после этого, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли сто человек. В правительстве Кубы заявили, что жертвами стали 32 кубинца, павших в бою или в результате бомбардировок.