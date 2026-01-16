https://ria.ru/20260116/garbuzov-2068274792.html
Гарбузов: столичная фирма поставила электроустановочные изделия в 40 домов
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Столичное предприятие "Кунцево-Электро" за 2025 год поставило выпущенные ими электроустановочные изделия в более чем 40 московских домов, построенных в рамках программы реновации, заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что всего в столице функционирует порядка 4,6 тысячи промкомпаний.
"Эти предприятия активно участвуют в реализации важнейших городских проектов, в том числе в жилищном строительстве. Так, в 2025 году “Кунцево-Электро” поставило свою продукцию для более чем 40 домов в рамках программы реновации", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Предприятие создано более 65 лет назад – в 1959 году. Оно выпускает свыше 250 видов товаров – розеток, выключателей и других электроустановочных изделий. Всего компания производит за год несколько миллионов единиц товаров. Помимо этого, на производстве есть рабочие места, созданные специально для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам гендиректора компании Валерия Моложаева, участие в проектах, подобных программе реновации, требует от компаний высокой операционной слаженности. Для предприятия это является возможностью проработать и масштабировать схемы логистики, оптимизировать создание крупных партий товара и сделать более крепкой бесперебойность работы с партнерами.
Отмечается, что всего в столице действует свыше 130 предприятий, занимающихся выпуском электрооборудования. При поддержке Москвы они могут обеспечивать увеличивающийся спрос со стороны основных экономических направлений.
Каждый год в Москве появляется около 150 технологических предприятий, они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, которые принесут эффект при работе.
Ранее Гарбузов рассказал о том, что Карачаровский механический завод в 2025 году обеспечил поставку почти 5 тысяч высокотехнологичных лифтов, рост производства составил 45%.