Рейтинг@Mail.ru
"Ноа" сыграет с АЗ в стыковом матче Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:18 16.01.2026 (обновлено: 16:46 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/futbol-2068345520.html
"Ноа" сыграет с АЗ в стыковом матче Лиги конференций
"Ноа" сыграет с АЗ в стыковом матче Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Ноа" сыграет с АЗ в стыковом матче Лиги конференций
Армянский футбольный клуб "Ноа" встретится с нидерландским АЗ в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T16:18:00+03:00
2026-01-16T16:46:00+03:00
футбол
спорт
польша
босния и герцеговина
чехия
аз (алкмар)
аек (афины)
кристал пэлас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
польша
босния и герцеговина
чехия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, польша, босния и герцеговина, чехия, аз (алкмар), аек (афины), кристал пэлас
Футбол, Спорт, Польша, Босния и Герцеговина, Чехия, АЗ (Алкмар), АЕК (Афины), Кристал Пэлас
"Ноа" сыграет с АЗ в стыковом матче Лиги конференций

Армянский "Ноа" сыграет с АЗ в стыках за выход в 1/8 финала Лиги конференций

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Армянский футбольный клуб "Ноа" встретится с нидерландским АЗ в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги конференций.
По итогам матчей основного этапа команды, занявшие места с первого по восьмое, получили прямую путевку в 1/8 финала. Команды, финишировавшие на позициях с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф.
Остальные результаты жеребьевки:
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Кристал Пэлас" (Англия);
"Сигма" (Чехия) - "Лозанна" (Швейцария);
КуПС (Финляндия) - "Лех" (Польша);
"Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция);
"Ягеллония" (Польша) - "Фиорентина" (Италия);
"Дрита" (Косово) - "Целе" (Словения);
"Омония" (Кипр) - "Риека" (Хорватия).
Матчи пройдут 19 и 26 февраля.
Ранее напрямую в 1/8 финала прошли "Страсбур" (Франция), "Ракув" (Польша), АЕК (Греция), "Спарта" (Чехия), "Райо Вальекано" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Майнц" (Германия), АЕК (Кипр).
 
ФутболСпортПольшаБосния и ГерцеговинаЧехияАЗ (Алкмар)АЕК (Афины)Кристал Пэлас
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала