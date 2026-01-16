https://ria.ru/20260116/futbol-2068345520.html
"Ноа" сыграет с АЗ в стыковом матче Лиги конференций
"Ноа" сыграет с АЗ в стыковом матче Лиги конференций
Армянский футбольный клуб "Ноа" встретится с нидерландским АЗ в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T16:18:00+03:00
2026-01-16T16:18:00+03:00
2026-01-16T16:46:00+03:00
футбол
спорт
польша
босния и герцеговина
чехия
аз (алкмар)
аек (афины)
кристал пэлас
польша
босния и герцеговина
чехия
спорт, польша, босния и герцеговина, чехия, аз (алкмар), аек (афины), кристал пэлас
Футбол, Спорт, Польша, Босния и Герцеговина, Чехия, АЗ (Алкмар), АЕК (Афины), Кристал Пэлас
"Ноа" сыграет с АЗ в стыковом матче Лиги конференций
