"Ноа" сыграет с АЗ в стыковом матче Лиги конференций

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Армянский футбольный клуб "Ноа" встретится с нидерландским АЗ в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

По итогам матчей основного этапа команды, занявшие места с первого по восьмое, получили прямую путевку в 1/8 финала. Команды, финишировавшие на позициях с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф.