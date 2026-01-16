https://ria.ru/20260116/fsb-2068247057.html
ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в Севастополе
Задержан мужчина, который по заданию украинских кураторов готовил теракт на территории Севастополя, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Задержан мужчина, который по заданию украинских кураторов готовил теракт на территории Севастополя, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Задержан гражданин РФ
, причастный к подготовке и совершению террористических актов на территории Севастополя
. Установлено, что 19-летний мужчина по заданию украинских кураторов прибыл в Севастополь и осуществлял разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. По указанию куратора подозреваемый приобрел канистры и горюче-смазочные материалы для осуществления поджогов, а также пневматический пистолет для оказания сопротивления при задержании", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в дальнейшем мужчина попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, после чего попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя.
"В ходе неотложных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый попал под влияние телефонных мошенников, склонивших его под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта", - подчеркнули в пресс-службе
В отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям террористической направленности, санкции которых предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.