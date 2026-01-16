Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский форум учителей физкультуры пройдет в Тульской области
Тульская область
Тульская область
 
20:58 16.01.2026
Всероссийский форум учителей физкультуры пройдет в Тульской области
Всероссийский форум учителей физкультуры пройдет в Тульской области - РИА Новости, 16.01.2026
Всероссийский форум учителей физкультуры пройдет в Тульской области
Всероссийский форум учителей физкультуры и региональный этап Всероссийской спартакиады госслужащих состоятся в Тульской области в текущем году, сообщает... РИА Новости, 16.01.2026
Всероссийский форум учителей физкультуры пройдет в Тульской области

Всероссийский форум учителей физкультуры пройдет в Тульской области в 2026 году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Всероссийский форум учителей физкультуры и региональный этап Всероссийской спартакиады госслужащих состоятся в Тульской области в текущем году, сообщает пресс-служба областного правительства.
В пятницу губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета России по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев провел первое заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, где подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы развития на 2026-й.
Отдельное внимание Миляев уделил проведению в этом году в регионе упомянутых двух спортивных мероприятий. Спартакиада проводится с целью формирования здорового корпуса госслужащих и включена в Единый календарный план Минспорта России на 2026 год. В соревнованиях примут участие государственные служащие всех уровней, а также команды муниципалитетов и региональных органов исполнительной власти, а также команды, состоящие из представителей малого и среднего предпринимательства, сотрудники предприятий.
Помимо этого, губернатор отметил, что в прошлом году на заседаниях комиссии был рассмотрен ряд вопросов, касающихся развития адаптивного и детско-юношеского спорта, массового и корпоративного спорта, привлечения внебюджетных источников на развитие спортивной инфраструктуры.
В 2025 году было продолжено развитие спортивной инфраструктуры Тульской области. Так, новые объекты возводились не только в рамках федеральных, но и региональных программ. Установлено шесть инклюзивных площадок, отремонтировано шесть полноразмерных футбольных стадионов и обустроена прилегающая к ним спортивная инфраструктура. Работы по ремонту всех оставшихся 20 стадионов будут завершены до 2030 года.
"Работы сделано много, и впереди ее столько же. Основная задача — прийти к тому, чтобы каждый человек имел возможность реализовать свое право на занятие физической культурой и спортом. Это значит, что вся спортивная инфраструктура должна быть максимально доступна", — приводит пресс-служба слова Миляева.
Глава региона обратил внимание на необходимость создания транспортной доступности, чтобы люди имели возможность заниматься спортом. В этом году начнется доставка ребят до спортивных объектов в Суворове и поселке Волово. Для этого в муниципальные спортшколы закупят автобусы, которые будут доставлять детей на тренировку.
Для участников специальной военной операции, которые имеют инвалидность, тоже предусмотрен соответствующий сервис в рамках социального такси, которое работает бесплатно.
Губернатор указал, что предстоит работа по доведению всех учреждений спорта региона до определенного уровня доступности, обеспеченности необходимым оборудованием для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и отметил, что необходимо обратить внимание на развитие корпоративного спорта.
Сегодня более 25 тысяч жителей Тульской области с ОВЗ занимаются физкультурой, работают 14 отделений по адаптивному спорту, тренируются более 500 атлетов, работают 47 профильных тренеров-преподавателей. В регионе действуют меры социальной поддержки. Миляев поручил министерству спорта Тульской области провести инвентаризацию всех спортивных объектов региона на доступность для людей с ОВЗ.
Для достижения кадрового суверенитета по подготовке тренеров-преподавателей по работе с людьми с ОВЗ в регионе в сентябре прошлого года на базе ТГПУ имени Л.Н. Толстого открыто новое направление подготовки. Для выбравших эту специальность студентов по поручению Миляева действуют региональные льготы на обучение.
Тульская область
 
 
