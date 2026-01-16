Рейтинг@Mail.ru
15:49 16.01.2026 (обновлено: 18:52 16.01.2026)
Россия потребовала от американского фонда отозвать иск по царским долгам
Россия потребовала от американского фонда Noble Capital отозвать иск по царским долгам, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov.
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия потребовала от американского фонда Noble Capital отозвать иск по царским долгам, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov.
"Российская Федерация потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января, и, если этого не произойдет, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США "Об иммунитете иностранных государств", — заявили в компании, представляющей в этом деле интересы Москвы.

Представители фирмы пояснили, что речь идет о старых облигациях 1916 года, долг по ним аннулировали еще в 1918-м.

Истец утверждает, что владеет облигациями на 25 миллионов долларов с купоном 5,5 процента, размещенными через Национальный банк Нью-Йорка. Фонд настаивает на том, что обязательства перед американскими инвесторами не были прекращены.

"Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в "мусорную корзину истории", — добавили в Marks & Sokolov.
В пятницу стало известно, что Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по этому делу. Также фонд добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты за счет замороженных активов.
Иск подали в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне. Ответчиками значатся Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и ЦБ. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января.
