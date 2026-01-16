Россия потребовала от американского фонда отозвать иск по царским долгам

«

"Российская Федерация потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января, и, если этого не произойдет, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США "Об иммунитете иностранных государств", — заявили в компании, представляющей в этом деле интересы Москвы.