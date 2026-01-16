https://ria.ru/20260116/finljandija-2068326706.html
В Финляндии задержали трех немцев, пересекших границу с Россией
В Финляндии задержали трех немцев, пересекших границу с Россией - РИА Новости, 16.01.2026
В Финляндии задержали трех немцев, пересекших границу с Россией
Финские пограничники задержали трех немцев, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией "из любопытства", сообщает в пятницу телерадиовещатель... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:32:00+03:00
2026-01-16T15:32:00+03:00
2026-01-16T17:55:00+03:00
в мире
россия
финляндия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941340518_0:125:2958:1789_1920x0_80_0_0_b470fe2cdb20430416361aeaced31e95.jpg
https://ria.ru/20250802/finljandija-2033027360.html
https://ria.ru/20251027/orpo--2050862146.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941340518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83f2107879f893c9013f8631c9309c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Мария Захарова
В Финляндии задержали трех немцев, пересекших границу с Россией
Трое немцев незаконно пересекли границу Финляндии и России на снегоступах
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Финские пограничники задержали трех немцев, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией "из любопытства", сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.
"Трое немецких туристов подозреваются в незаконном пересечении государственной границы между Финляндией
и Россией
в среду... Патруль пограничной охраны Кайнуу поймал туристов на снегоступах недалеко от госграницы", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, туристы признались в пересечении границы и заявили, что сделали это из любопытства. По данным вещателя, пограничники поставили российскую сторону в известность о произошедшем.
"Да, они сознательно направились к границе и перешли на российскую сторону", - сообщил капитан погранохраны Юха Ромппайнен, слова которого приводит Yle.
По информации Yle, в четверг пересечь границу с Россией попытался гражданин Финляндии, его также задержали.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.