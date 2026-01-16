Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии задержали трех немцев, пересекших границу с Россией
15:32 16.01.2026 (обновлено: 17:55 16.01.2026)
В Финляндии задержали трех немцев, пересекших границу с Россией
Финские пограничники задержали трех немцев, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией "из любопытства", сообщает в пятницу телерадиовещатель... РИА Новости, 16.01.2026
В Финляндии задержали трех немцев, пересекших границу с Россией

Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП "Нуйамаа" на границе Финляндии и России
Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП "Нуйамаа" на границе Финляндии и России. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Финские пограничники задержали трех немцев, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией "из любопытства", сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.
"Трое немецких туристов подозреваются в незаконном пересечении государственной границы между Финляндией и Россией в среду... Патруль пограничной охраны Кайнуу поймал туристов на снегоступах недалеко от госграницы", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, туристы признались в пересечении границы и заявили, что сделали это из любопытства. По данным вещателя, пограничники поставили российскую сторону в известность о произошедшем.
"Да, они сознательно направились к границе и перешли на российскую сторону", - сообщил капитан погранохраны Юха Ромппайнен, слова которого приводит Yle.
По информации Yle, в четверг пересечь границу с Россией попытался гражданин Финляндии, его также задержали.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
В мире, Россия, Финляндия, Мария Захарова
 
 
