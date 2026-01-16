Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП "Нуйамаа" на границе Финляндии и России. Архивное фото

В Финляндии задержали трех немцев, пересекших границу с Россией

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Финские пограничники задержали трех немцев, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией "из любопытства", сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.

"Трое немецких туристов подозреваются в незаконном пересечении государственной границы между Финляндией Россией в среду... Патруль пограничной охраны Кайнуу поймал туристов на снегоступах недалеко от госграницы", - говорится в сообщении.

Как уточняет Yle, туристы признались в пересечении границы и заявили, что сделали это из любопытства. По данным вещателя, пограничники поставили российскую сторону в известность о произошедшем.

"Да, они сознательно направились к границе и перешли на российскую сторону", - сообщил капитан погранохраны Юха Ромппайнен, слова которого приводит Yle.

По информации Yle, в четверг пересечь границу с Россией попытался гражданин Финляндии, его также задержали.