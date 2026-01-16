Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Персонажей фильма про гангстеров случайно выдали за иранскую семью на ТВ

РИМ, 16 янв - РИА Новости. Итальянский телеканал Rai3 по ошибке выдал персонажей фильма "Славные парни" про гангстеров за иранскую семью, поверив в фейк из соцсети Х.

В среду ведущий утреннего новостного шоу Agorà показал фотографию, которую один из пользователей выдал за фотографию своей семьи из Ирана , сделанную до исламской революции в стране. Он датировал снимок 1977 годом - за два года до свержения шаха Пехлеви. На фотографии из семейного архива изображены актеры Рэй Лиотта и Роберт Де Ниро , который держит младенца, стоя рядом с двумя женщинами. Лиотта и Де Ниро сыграли главные роли в известнейшем фильме Мартина Скорсезе 1990 года "Славные парни".

Ведущий передачи Марко Каррара, показывая фотографию со съемок, заявил о тренде среди пользователей Х, которые показывают снимки своих родственников, сделанные до исламской революции.

Пользователи Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) удивились невежеству журналиста: по их мнению, даже если кто-то не видел фильма Скорсезе, лицо Де Ниро должно быть знакомо всем. Другие пользователи в шутку написали, что во внешности Рэя Лиотты есть что-то "персидское".

В вышедшей на следующей день передаче Каррара извинился за оплошность. Он объяснил свою ошибку спешкой и поблагодарил публику за множество поступивших по этому поводу замечаний.

Пресс-служба телеканала Rai3 не ответила на вопрос РИА Новости о произошедшем.