Рейтинг@Mail.ru
Персонажей фильма про гангстеров случайно выдали за иранскую семью на ТВ - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 16.01.2026 (обновлено: 08:41 17.01.2026)
https://ria.ru/20260116/film-2068332009.html
Персонажей фильма про гангстеров случайно выдали за иранскую семью на ТВ
Персонажей фильма про гангстеров случайно выдали за иранскую семью на ТВ - РИА Новости, 17.01.2026
Персонажей фильма про гангстеров случайно выдали за иранскую семью на ТВ
Итальянский телеканал Rai3 по ошибке выдал персонажей фильма "Славные парни" про гангстеров за иранскую семью, поверив в фейк из соцсети Х. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-16T15:42:00+03:00
2026-01-17T08:41:00+03:00
в мире
россия
иран
роберт де ниро
мартин скорсезе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068465025_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74951cc39eb770099e1637b9c25f2970.jpg
https://ria.ru/20260115/kino-2068083080.html
https://ria.ru/20260108/kolokolnikov-2066914700.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Итальянское ТВ выдало персонажей фильма "Славные парни" про гангстеров за иранскую семью
На канале рассказывали о тренде в соцсетях, где показывают снимки своих родственников, сделанных до Исламской революции. В комментариях удивляются не столько ошибке, сколько невежеству журналиста, который умудрился не узнать Роберта де Ниро.
2026-01-16T15:42
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068465025_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_9b0bc3d70aea84707c1a7a47d80560d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, роберт де ниро, мартин скорсезе
В мире, Россия, Иран, Роберт Де Ниро, Мартин Скорсезе
Персонажей фильма про гангстеров случайно выдали за иранскую семью на ТВ

В Италии персонажей фильма про гангстеров по ошибке выдали за иранскую семью

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 16 янв - РИА Новости. Итальянский телеканал Rai3 по ошибке выдал персонажей фильма "Славные парни" про гангстеров за иранскую семью, поверив в фейк из соцсети Х.
В среду ведущий утреннего новостного шоу Agorà показал фотографию, которую один из пользователей выдал за фотографию своей семьи из Ирана, сделанную до исламской революции в стране. Он датировал снимок 1977 годом - за два года до свержения шаха Пехлеви. На фотографии из семейного архива изображены актеры Рэй Лиотта и Роберт Де Ниро, который держит младенца, стоя рядом с двумя женщинами. Лиотта и Де Ниро сыграли главные роли в известнейшем фильме Мартина Скорсезе 1990 года "Славные парни".
Актер, режиссер Егор Кончаловский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Авиатор" в юбилей Кончаловского доступен в ведущих онлайн-кинотеатрах
15 января, 15:39
Ведущий передачи Марко Каррара, показывая фотографию со съемок, заявил о тренде среди пользователей Х, которые показывают снимки своих родственников, сделанные до исламской революции.
Пользователи Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) удивились невежеству журналиста: по их мнению, даже если кто-то не видел фильма Скорсезе, лицо Де Ниро должно быть знакомо всем. Другие пользователи в шутку написали, что во внешности Рэя Лиотты есть что-то "персидское".
В вышедшей на следующей день передаче Каррара извинился за оплошность. Он объяснил свою ошибку спешкой и поблагодарил публику за множество поступивших по этому поводу замечаний.
Пресс-служба телеканала Rai3 не ответила на вопрос РИА Новости о произошедшем.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Актер Юрий Колокольников - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Колокольникова номинировали на премию Гильдии киноактеров США
8 января, 19:59
 
В миреРоссияИранРоберт Де НироМартин Скорсезе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала