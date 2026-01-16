Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер предрек Молдавии крупнейший за историю торговый дефицит - РИА Новости, 16.01.2026
11:01 16.01.2026
Экс-премьер предрек Молдавии крупнейший за историю торговый дефицит
в мире
молдавия
владимир филат
владимир головатюк
евросоюз
молдавия
в мире, молдавия, владимир филат, владимир головатюк, евросоюз
В мире, Молдавия, Владимир Филат, Владимир Головатюк, Евросоюз
Экс-премьер предрек Молдавии крупнейший за историю торговый дефицит

Экс-премьер Филат: Молдавию ждет крупнейший за всю историю торговый дефицит

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Молдавию ожидает крупнейший за всю историю торговый дефицит, что свидетельствует о глубоком и опасном структурном провале, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
Ранее Национальное бюро статистики Молдавии сообщило, что дефицит торгового баланса Молдавии за январь-ноябрь 2025 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 6,39 миллиарда долларов. Пояснялось, что к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса привел значительный разрыв между экспортом и импортом товаров в январе-ноябре 2025 года. Как отметил бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, экономист Владимир Головатюк, импорт из ЕС превышает экспорт в ЕС в 2,4 раза.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Молдавия будет платить долг за вывод миллиарда долларов из банков 15 лет
15 января, 14:40
"Импорт полностью выходит из-под контроля. Впервые в истории Республики Молдова его объем превысит 10 миллиардов долларов и, с высокой вероятностью, достигнет 10,8 миллиарда долларов. Результат неизбежен: крупнейший торговый дефицит за всю историю страны… Это уже не конъюнктурная проблема. Это глубокий и опасный структурный провал", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Румыния готова обсудить объединение с Молдавией, заявил советник президента
13 января, 19:32
 
В миреМолдавияВладимир ФилатВладимир ГоловатюкЕвросоюз
 
 
