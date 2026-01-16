Рейтинг@Mail.ru
ФАС выявила медицинский картель на торгах в Воронежской области - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 16.01.2026 (обновлено: 10:23 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/fas-2068246683.html
ФАС выявила медицинский картель на торгах в Воронежской области
ФАС выявила медицинский картель на торгах в Воронежской области - РИА Новости, 16.01.2026
ФАС выявила медицинский картель на торгах в Воронежской области
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель при проведении торгов на поставку медицинских изделий для государственных учреждений РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:22:00+03:00
2026-01-16T10:23:00+03:00
происшествия
россия
воронежская область
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49722/97/497229727_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_57164cc80fd7bafb1e816b770446445a.jpg
https://ria.ru/20251229/fas-2065420310.html
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49722/97/497229727_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_396edfea82295c144ff9e8ee9e03b91a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, воронежская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Воронежская область, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выявила медицинский картель на торгах в Воронежской области

ФАС выявила медицинский картель на 4,6 млрд руб на торгах в Воронежской области

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель при проведении торгов на поставку медицинских изделий для государственных учреждений Воронежской области на сумму 4,6 миллиарда рублей, сообщило ведомство.
«
"ФАС выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 миллиарда рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений Воронежской области", - говорится в сообщении.
Служба уточнила, что возбудила дело в отношении ООО "Диафарм", ООО "Фарм-Групп", ООО "Айболит 36", ООО "М-Комплимед" и ООО "СВ-Фарм 36". Организации подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов.
В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП, добавили в службе.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ФАС выявила медицинский картель в Москве
29 декабря 2025, 14:34
 
ПроисшествияРоссияВоронежская областьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала