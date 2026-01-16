ФАС выявила медицинский картель на торгах в Воронежской области

Служба уточнила, что возбудила дело в отношении ООО "Диафарм", ООО "Фарм-Групп", ООО "Айболит 36", ООО "М-Комплимед" и ООО "СВ-Фарм 36". Организации подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов.