ФАС выявила медицинский картель на торгах в Воронежской области
ФАС выявила медицинский картель на торгах в Воронежской области
ФАС выявила медицинский картель на 4,6 млрд руб на торгах в Воронежской области
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель при проведении торгов на поставку медицинских изделий для государственных учреждений Воронежской области на сумму 4,6 миллиарда рублей, сообщило
ведомство.
«
"ФАС
выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 миллиарда рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений Воронежской области", - говорится в сообщении.
Служба уточнила, что возбудила дело в отношении ООО "Диафарм", ООО "Фарм-Групп", ООО "Айболит 36", ООО "М-Комплимед" и ООО "СВ-Фарм 36". Организации подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов.
В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП, добавили в службе.