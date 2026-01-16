"Глупо и опасно". Японцы обрушились на ЕС из-за обвинений в адрес России

«

"Европа будет продолжать настаивать на существовании российской угрозы. Вот только она не способна всерьез противостоять России. Много невероятно воинственных заявлений, но это все очередное бла-бла. Евросоюз настолько отчаянно нуждается в деньгах, что вынужден воровать у России", — заключили читатели.