"Глупо и опасно". Японцы обрушились на ЕС из-за обвинений в адрес России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели японского издания Yahoo News раскритиковали утверждения западной прессы о возможных притязаниях в будущем России на Гренландию.
"Не сомневаюсь в правоте России. В последнее время Запад все чаще пытается подавить слабые государства и навязать им свою волю с помощью теорий заговора, военной и экономической мощи", — написал один комментатор.
"Ну и на кой черт России сдалась эта Гренландия? Под ее единоличным контролем находится более половины побережья Северного Ледовитого океана. Китай еще мог бы объяснить некие притязания, но в мире есть куда более интересные для него территории", — отметил другой.
"Безоговорочно принимать на веру все то, что вещает нам Запад, попросту глупо и даже опасно. Людям сейчас нужна правда, а не бесконечное вранье", — подчеркнул еще один пользователь.
"Европа будет продолжать настаивать на существовании российской угрозы. Вот только она не способна всерьез противостоять России. Много невероятно воинственных заявлений, но это все очередное бла-бла. Евросоюз настолько отчаянно нуждается в деньгах, что вынужден воровать у России", — заключили читатели.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне сообщила, что все заявления Запада насчет притязаний России и Китая на территорию Гренландии совершенно беспочвенны. По ее мнению, гренландский вопрос в очередной раз продемонстрировал двойные стандарты Запада.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Тем не менее президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Копенгаген и Нуук, в свою очередь, предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны — участницы ЕС продолжают обсуждать возможную реакцию на угрозы США в отношении Гренландии.
