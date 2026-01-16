Рейтинг@Mail.ru
"Глупо и опасно". Японцы обрушились на ЕС из-за обвинений в адрес России - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 16.01.2026 (обновлено: 18:50 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/evropa-2068368006.html
"Глупо и опасно". Японцы обрушились на ЕС из-за обвинений в адрес России
"Глупо и опасно". Японцы обрушились на ЕС из-за обвинений в адрес России - РИА Новости, 16.01.2026
"Глупо и опасно". Японцы обрушились на ЕС из-за обвинений в адрес России
Читатели японского издания Yahoo News раскритиковали утверждения западной прессы о возможных притязаниях в будущем России на Гренландию. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:17:00+03:00
2026-01-16T18:50:00+03:00
в мире
россия
гренландия
китай
мария захарова
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067133439.html
https://ria.ru/20260116/zapad-2068202855.html
россия
гренландия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гренландия, китай, мария захарова, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, Гренландия, Китай, Мария Захарова, Дональд Трамп, Евросоюз

"Глупо и опасно". Японцы обрушились на ЕС из-за обвинений в адрес России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели японского издания Yahoo News раскритиковали утверждения западной прессы о возможных притязаниях в будущем России на Гренландию.
«
"Не сомневаюсь в правоте России. В последнее время Запад все чаще пытается подавить слабые государства и навязать им свою волю с помощью теорий заговора, военной и экономической мощи", — написал один комментатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
«
"Ну и на кой черт России сдалась эта Гренландия? Под ее единоличным контролем находится более половины побережья Северного Ледовитого океана. Китай еще мог бы объяснить некие притязания, но в мире есть куда более интересные для него территории", — отметил другой.
«
"Безоговорочно принимать на веру все то, что вещает нам Запад, попросту глупо и даже опасно. Людям сейчас нужна правда, а не бесконечное вранье", — подчеркнул еще один пользователь.
«
"Европа будет продолжать настаивать на существовании российской угрозы. Вот только она не способна всерьез противостоять России. Много невероятно воинственных заявлений, но это все очередное бла-бла. Евросоюз настолько отчаянно нуждается в деньгах, что вынужден воровать у России", — заключили читатели.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне сообщила, что все заявления Запада насчет притязаний России и Китая на территорию Гренландии совершенно беспочвенны. По ее мнению, гренландский вопрос в очередной раз продемонстрировал двойные стандарты Запада.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Тем не менее президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Копенгаген и Нуук, в свою очередь, предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны — участницы ЕС продолжают обсуждать возможную реакцию на угрозы США в отношении Гренландии.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о России из-за Гренландии
Вчера, 01:48
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияГренландияКитайМария ЗахароваДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала