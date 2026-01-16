Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали заявления из Европы о необходимости диалога позитивными - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 16.01.2026 (обновлено: 14:02 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/evropa-2068307080.html
В Кремле назвали заявления из Европы о необходимости диалога позитивными
В Кремле назвали заявления из Европы о необходимости диалога позитивными - РИА Новости, 16.01.2026
В Кремле назвали заявления из Европы о необходимости диалога позитивными
Если заявления о необходимости диалога с Россией отражают стратегическое видение Европы, это позитивная эволюция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:31:00+03:00
2026-01-16T14:02:00+03:00
в мире
европа
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148432/52/1484325246_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_6afd29a710bde46aab7fcacde265dbc4.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068186399.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148432/52/1484325246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b511f7b1a0927eb8e4a41343fc147707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, дмитрий песков, россия
В мире, Европа, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле назвали заявления из Европы о необходимости диалога позитивными

Песков заявил о позитивной эволюции позиции Европы по диалогу с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Если заявления о необходимости диалога с Россией отражают стратегическое видение Европы, это позитивная эволюция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что в Кремле зафиксировали заявления из Европы о необходимости диалога с Россией.
«
"Если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция позиции. Потому что еще совсем недавно мы слышали заявления, которые абсолютно исключали возможность какого-либо диалога с русскими, в котором говорилось только о необходимости сокрушительного поражения России. Такие утопические заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала