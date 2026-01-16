https://ria.ru/20260116/evropa-2068307080.html
В Кремле назвали заявления из Европы о необходимости диалога позитивными
Если заявления о необходимости диалога с Россией отражают стратегическое видение Европы, это позитивная эволюция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.01.2026
