Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Европе допускают, что Гренландия нужна США только ради территорий - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/evropa-2068243796.html
СМИ: в Европе допускают, что Гренландия нужна США только ради территорий
СМИ: в Европе допускают, что Гренландия нужна США только ради территорий - РИА Новости, 16.01.2026
СМИ: в Европе допускают, что Гренландия нужна США только ради территорий
В Европе существуют три точки зрения по поводу намерений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, одна из них заключается в том, что американский РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:10:00+03:00
2026-01-16T10:10:00+03:00
в мире
гренландия
сша
америка
дональд трамп
politico
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067985342_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_02e570003cb06efd0b1145d68af243df.jpg
https://ria.ru/20260116/grenlandiya-2068058670.html
https://ria.ru/20260115/grenlandiya-2068079397.html
гренландия
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067985342_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae391afb90fff0d012b050c2789f2095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, америка, дональд трамп, politico, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Америка, Дональд Трамп, Politico, НАТО, Евросоюз
СМИ: в Европе допускают, что Гренландия нужна США только ради территорий

Politico: в Европе допускают, что Трамп хочет Гренландию для увеличения земель

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Европе существуют три точки зрения по поводу намерений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, одна из них заключается в том, что американский лидер просто хочет захватить остров, чтобы сделать Соединенные Штаты больше, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Как заявил чиновник, первая точка зрения заключается в обеспокоенности США угрозами безопасности в Арктике, вторая - в том, что он ищет возможности для бизнеса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
Вчера, 08:00
"Есть еще одна точка зрения, что в конечном итоге он просто хочет захватить (Гренландию - ред.) … он просто хочет сделать Америку больше", - заявил чиновник.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Глава МИД Гренландии расплакалась во время интервью после встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи в Белом доме
15 января, 15:17
 
В миреГренландияСШААмерикаДональд ТрампPoliticoНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала