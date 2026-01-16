СМИ: в Европе допускают, что Гренландия нужна США только ради территорий

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Европе существуют три точки зрения по поводу намерений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, одна из них заключается в том, что американский лидер просто хочет захватить остров, чтобы сделать Соединенные Штаты больше, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
"Есть еще одна точка зрения, что в конечном итоге он просто хочет захватить (Гренландию - ред.) … он просто хочет сделать Америку больше", - заявил чиновник.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
