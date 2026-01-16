СМИ: в Европе допускают, что Гренландия нужна США только ради территорий

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Европе существуют три точки зрения по поводу намерений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, одна из них заключается в том, что американский лидер просто хочет захватить остров, чтобы сделать Соединенные Штаты больше, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.