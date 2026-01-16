Рейтинг@Mail.ru
06:04 16.01.2026
"Киеву разрешат". На Западе раскрыли новый план по Украине
в мире
европа
украина
киев
еврокомиссия
виктор орбан
евросоюз
в мире, европа, украина, киев, еврокомиссия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Киев, Еврокомиссия, Виктор Орбан, Евросоюз
"Киеву разрешат". На Западе раскрыли новый план по Украине

ТЕС: ЕК навязывает Украине кабальные условия кредитования

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Еврокомиссия планирует использовать кредитование Украины в собственных интересах, навязывая Киеву жесткие условия, утверждается в публикации издания The European Conservative.
"Европейская комиссия собирается одобрить кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины. <…> Киеву разрешат закупать оружие вне Европы только в виде исключения. <…> Помощь направлена на поддержание военных усилий и одновременно укрепление оборонной промышленности ЕС, объединяя конфликт в систему, которая рассматривает войну как обычную часть политики ЕС", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Основные спонсоры Киева наносят ему удар в спину
29 декабря 2025, 08:00
Издание отмечает, что Еврокомиссия, пользуясь отчаянным положением Украины, навязывает ей ранее невиданные условия кредитования.
"Комиссия использует зависимость Киева для навязывания правил, которые до недавнего времени казались политически немыслимыми: общие фонды должны оставаться в Европе и служить европейским стратегическим интересам", — подчеркивают авторы статьи.
В декабре страны Евросоюза не смогли договориться об использовании для помощи Киеву замороженных российских активов и решили выделить на это совместный заем на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов планируется потратить на военную помощь, причем приоритетными должны стать закупки вооружений из стран Европы.
Будапешт, Прага и Братислава не участвуют в обеспечении кредита. Как заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам декабрьского саммита, расплачиваться за него будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев
23 декабря 2025, 08:00
 
