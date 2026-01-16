"Киеву разрешат". На Западе раскрыли новый план по Украине

"Комиссия использует зависимость Киева для навязывания правил, которые до недавнего времени казались политически немыслимыми: общие фонды должны оставаться в Европе и служить европейским стратегическим интересам", — подчеркивают авторы статьи.

В декабре страны Евросоюза не смогли договориться об использовании для помощи Киеву замороженных российских активов и решили выделить на это совместный заем на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов планируется потратить на военную помощь, причем приоритетными должны стать закупки вооружений из стран Европы.