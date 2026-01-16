Рейтинг@Mail.ru
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/evropa-2068179019.html
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой - РИА Новости, 16.01.2026
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
Тридцать семь человек — численность армейского контингента, отправленного европейцами, чтобы защитить датскую Гренландию от американского геополитического... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T08:00:00+03:00
2026-01-16T08:00:00+03:00
аналитика
европа
гренландия
франция
эммануэль макрон
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068116945_0:58:1536:922_1920x0_80_0_0_1bb137188d364848211ccfb4f04aab04.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2067907726.html
https://ria.ru/20260114/amerika-2067723235.html
https://ria.ru/20260114/nato-2067686121.html
https://ria.ru/20260113/rossiya-2067471330.html
европа
гренландия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068116945_68:0:1433:1024_1920x0_80_0_0_0a15be7af2b1b1be79cf971c1148d9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, европа, гренландия, франция, эммануэль макрон, содружество
Аналитика, Европа, Гренландия, Франция, Эммануэль Макрон, Содружество

Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Тридцать семь человек — численность армейского контингента, отправленного европейцами, чтобы защитить датскую Гренландию от американского геополитического харассмента. Париж снарядил в Арктику целых 15 военных.
Эммануэль Макрон сказал, что позиция Франции непоколебима — в смысле защиты "датской территориальной целостности". Слова эти произносил мужчина с глазом красным, как у кролика. Хозяин Елисейского дворца назвал свой поврежденный орган зрения "глазом тигра" и подчеркнул, что он (глаз, не Макрон) символизирует "упорство в достижении цели".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств
Вчера, 08:00
Сказана была фраза, мгновенно ставшая мемом, в компании генералитета и высших офицеров. Макрон там находился как главнокомандующий.
Воинственное целеполагание парижских — Макрона и его армейского ведомства, как и целеполагание брюссельских (фон дер Ляйен и ее сестры по разуму Каллас), за последние пару недель изменилось.
Не Россия, "агрессивная и лезущая на рожон", с которой они спят и видят как бы схлестнуться. В оптическом прицеле отправленных в Гренландию европейских военных — новый враг. Это Соединенные Штаты.
Европейские политики нашли время (разгар зимы) и место (омываемый Северным Ледовитым океаном остров), чтобы бросить вызов "американской военщине". Той самой военщине, которая держала эту ватагу с подбитыми глазами и убитыми мозгами под своим ядерным зонтиком, оплачивая их геополитический раж. Европейцы с низкой социальной ответственностью, решив, что больше не нуждаются в содержании вашингтонских "папиков", отважились пойти с ними на военный конфликт.
Не поскандалить, пусть и громко, на кухне, обзываясь и повышая голос, а реально помериться военной мощью.
Для чего нужна Гренландия Америке, президент Трамп, вице-президент Вэнс и другие официальные лица рассуждали много и подробно. Американская экспансия сегодня выглядит так: кому не нравится, смотрите в другую сторону, говорят в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
От России такой наглости не ожидали: Америку ждут неприятности
14 января, 08:00
Европейское помахивание тремя десятками военных практически перед носом Питуффика — базы США, где расквартировано чуть больше 150 солдат и офицеров и находится командный пункт космического "щита" Америки, тоже объяснимо.
Это непроработанные травмы эпохи, когда под Францией, Германией, Британией находилась далеко не только затерянная в высоких широтах Гренландия.
Сам остров не воспринимался никогда в Датском королевстве как равная географическая величина. Еще хуже было отношение к его населению — гренландским эскимосам, или иннуитам. Практика насильственной стерилизации девушек и женщин, отбирание у них новорожденных детей под предлогом, что те "не в состоянии заботиться о потомстве", — это не давние времена пещер и облачений из шкур, викингов и их драккаров. Это все проводилось на острове еще вчера.
Европейский колониализм любого извода, хоть французского — в Северной и Западной Африке, — хоть германского, который отчекрыжил себе большие куски этого же континента, хоть британского, когда дяди в пробковых шлемах убивали миллионами, тем чудовищнее, что политический "райский сад" абсолютно не готов признать вину в истреблении коренных народов. В эксплуатации недр этих государств. Да и просто хищничестве.
У каждой страны, отправившейся в Гренландию, чтобы оттуда грозить Америке, есть фантомная боль неоколониализма. У Макрона, блистающего красноречием, когда он пытается поставить Вашингтону "на вид", политическое рыльце не просто в пушку. Оно заросло густым мехом. Заморские территории Франции, до которых лететь нужно несколько дней, — это четвертая часть континентальной территории Пятой республики.
Острова и архипелаги расположены не просто далеко от метрополии. Они находятся в ключевых точках экономических (морские торговые пути) и военных зон. И, естественно, говоря с надрывом о Гренландии, Макрон думает о Новой Каледонии и о Полинезии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
14 января, 08:00
Стармер, отправивший в Гренландию одного военного, думает как и Макрон. У Соединенного Королевства тоже по миру понатыканы островные государства, входящие в британское Содружество. А если одно из них приглянется Трампу?
Американский президент (вольно или невольно) пробудил европейских колониальных демонов. Для Европы эти демоны — признаки ее пусть и сильно прошлого, но могущества. Потому что ничего другого, чем можно успокоить сердце, у Европы больше нет.
Связавшись с Украиной и решив нас ненавидеть, Европа лишилась экономики. Лишившись экономики, она утратила политическую стабильность. Лишившись политической стабильности, Европа сейчас пытается найти хоть какие-то опоры. Чтобы не рухнуть, не исчезнуть и чтобы продолжать играть хоть какую-то роль в геополитике.
Гренландия подвернулась более чем кстати — не сумев справиться с Россией, Европа бросает военный вызов США. По всему выходит, что дерзить и задираться на манер коллективной политической шпаны — единственное, что сейчас удерживает Европу на плаву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00
 
АналитикаЕвропаГренландияФранцияЭммануэль МакронСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала