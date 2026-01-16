Глава Минобороны Эстонии допустил отправку военных на учения в Гренландию

Гренландия входит в состав Дании, население самого большого в мире острова едва превышает 56 тысяч человек. До 1953 года он имел статус колонии, а в 2009 году по итогам референдума получил расширенное самоуправление. В частности, местная администрация взяла на себя ответственность за контроль над природными ресурсами, которыми богаты гренландские недра.

В последнее время Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, объясняя это стратегической важностью для национальной безопасности. На острове размещается самая северная космическая военная база США "Питуффик", чьей задачей является в том числе обнаружение пусков баллистических ракет. При этом американский лидер отказывался дать слово не применять силу ради контроля над Гренландией, а также однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - контроль над островом или сохранение НАТО. Со своей стороны, власти Дании предостерегли США от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности.