Глава Минобороны Эстонии допустил отправку военных на учения в Гренландию
11:48 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/estoniya-2068267918.html
Глава Минобороны Эстонии допустил отправку военных на учения в Гренландию
Глава Минобороны Эстонии допустил отправку военных на учения в Гренландию - РИА Новости, 16.01.2026
Глава Минобороны Эстонии допустил отправку военных на учения в Гренландию
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур допустил отправку до 10 эстонских военных на учения европейских стран в Гренландию. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:48:00+03:00
2026-01-16T11:48:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
ханно певкур
дональд трамп
нато
удары сша по венесуэле
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, ханно певкур, дональд трамп, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Ханно Певкур, Дональд Трамп, НАТО, Удары США по Венесуэле
Глава Минобороны Эстонии допустил отправку военных на учения в Гренландию

Глава МО Эстонии Певкур допустил отправку до 10 военных на учения в Гренландию

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneВоенные учения в Гренландии
Военные учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Военные учения в Гренландии. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур допустил отправку до 10 эстонских военных на учения европейских стран в Гренландию.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове.
"Исходя из текущих знаний, речь не идет об отправке крупных контингентов. Скорее мы говорим о том, что отправим несколько человек, их пересчитать можно буквально на пальцах одной-двух рук, если потребуется", - заявил Певкур телерадиокомпании ERR.
Он добавил, что необходимость Дании увеличить присутствие в Гренландии может привести к выводу датского контингента, находящегося в Латвии, однако считает это маловероятным.
Гренландия входит в состав Дании, население самого большого в мире острова едва превышает 56 тысяч человек. До 1953 года он имел статус колонии, а в 2009 году по итогам референдума получил расширенное самоуправление. В частности, местная администрация взяла на себя ответственность за контроль над природными ресурсами, которыми богаты гренландские недра.
Американские планы присоединить остров имеют давнюю историю. В 1867 году, после приобретения Аляски у Российской империи, госсекретарь США Уильям Генри Сьюард изучал возможность покупки Гренландии, но в конгрессе отклонили этот проект. В 1946 году США решили купить Гренландию за 100 миллионов долларов, но получили отказ. То же произошло и в 2019 году, когда президент Дональд Трамп предложил Дании продать остров.
В последнее время Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, объясняя это стратегической важностью для национальной безопасности. На острове размещается самая северная космическая военная база США "Питуффик", чьей задачей является в том числе обнаружение пусков баллистических ракет. При этом американский лидер отказывался дать слово не применять силу ради контроля над Гренландией, а также однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - контроль над островом или сохранение НАТО. Со своей стороны, власти Дании предостерегли США от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности.
В миреГренландияДанияСШАХанно ПевкурДональд ТрампНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
